Amici 26, la svolta di Maria De Filippi: chi rischia il posto tra i professori?

La nuova edizione di Amici potrebbe cambiare volto con professori in bilico nuovi ingressi e l'arrivo di discipline sportive accanto al canto e al ballo

La nuova edizione di Amici 26 potrebbe segnare una vera svolta per la scuola di Maria De Filippi. Il talent show di Canale 5 tornerà in onda il prossimo settembre con la sua ventiseiesima edizione e, in attesa dell'esordio, continuano a circolare diverse anticipazioni sulle possibili novità. Le ultime indiscrezioni, riportate da Vicolo delle News, riguardano soprattutto la composizione della classe e il futuro di alcuni professori di Amici. La prossima stagione dovrebbe infatti presentare una scuola molto diversa rispetto a quella conosciuta dal pubblico negli ultimi anni.

Amici 26, professori in bilico e nuovi ingressi: cosa può cambiare

Uno dei temi più discussi riguarda proprio il possibile cambio dei professori di Amici. Dopo l'addio di Anna Pettinelli, passata a Tale e Quale Show, ci sarebbero ulteriori novità all'interno del corpo docente. Tra i nomi che, secondo le indiscrezioni, potrebbero lasciare la scuola ci sono Veronica Peparini ed Emanuel Lo. Un eventuale addio di entrambi porterebbe alla necessità di occupare due cattedre di ballo.

In questo scenario si fa il nome di Lorella Cuccarini, che farebbe ritorno alla cattedra di ballo dopo l'esperienza come insegnante di canto. Si tratterebbe di un ritorno alle sue origini professionali all'interno del programma. Ma tra i possibili nuovi professori di Amici 26 c'è anche un nome particolarmente noto al pubblico televisivo: Amadeus. Dopo l'addio al gruppo Discovery, il conduttore approderebbe nella scuola di Maria De Filippi. Amadeus conosce già il programma, avendo ricoperto in passato il ruolo di giudice, metterebbe a disposizione la sua esperienza nel mondo della musica e dello spettacolo.

Amadeus ad Amici

Nelle scorse settimane era stato accostato ad Amici 26 anche il nome di Ambra Angiolini. L'attrice e conduttrice aveva commentato l'indiscrezione con una risposta molto breve: "Magari fosse vero".

Le novità, però, non riguarderebbero soltanto i professori. Da tempo si parla infatti di una possibile rivoluzione nella scuola di Amici, con l'introduzione di nuove discipline accanto al tradizionale percorso dedicato al canto e al ballo.

Tra le ipotesi circolate c'è quella di una nuova area dedicata alle discipline sportive. Secondo quanto riportato da Vicolo delle News, nella prossima edizione potrebbero trovare spazio anche ragazzi esperti di pugilato, judo e pattinaggio.

Lorella Cuccarini ad Amici

Un cambiamento che allargherebbe quindi il perimetro del talent, tradizionalmente legato soprattutto alla formazione di cantanti e ballerini. Anche il profilo degli allievi sarebbe differente. Secondo le indiscrezioni, per il canto non si cercherebbero più esclusivamente ragazzi all'inizio della propria carriera, completamente sconosciuti al grande pubblico.

La scuola invece aprirebbe le porte a giovani che abbiano già costruito una certa popolarità, soprattutto attraverso i social network. TikTok, Instagram e altre piattaforme diventerebbero quindi importanti per il percorso di selezione.

L'ipotesi è quella di avere allievi con un seguito già significativo e con una precedente esperienza nel mondo musicale. Tra i possibili candidati potrebbero esserci anche alcuni ex concorrenti di X Factor, sia vincitori sia partecipanti che, dopo l'esperienza nel talent, non sono riusciti a imporsi come previsto sul mercato musicale.