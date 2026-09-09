Amici: ex ballerino scrive a Maria De Filippi, la sorprendente risposta della conduttrice

Dopo Amici, Emiliano Fiasco ha scritto a Maria De Filippi per ringraziarla del percorso vissuto nella scuola e raccontarle la sua nuova avventura in Francia. La conduttrice, ha sorpresa, ha scelto di rispondergli personalmente.

Dopo il percorso ad Amici, Emiliano Fiasco ha scelto di scrivere a Maria De Filippi per ringraziarla di aver creduto in lui e per raccontarle l'inizio della sua nuova avventura professionale. Il ballerino ha infatti lasciato l'Italia per partire alla volta della Francia, dove lo attende una nuova importante esperienza. Al suo messaggio è arrivata la risposta della conduttrice, che ha voluto dedicargli parole particolarmente affettuose e un invito a non avere paura del futuro.

Emiliano Fiasco è stato uno dei concorrenti dell'ultima edizione di Amici. Fin dall'inizio aveva attirato l'attenzione soprattutto per la sua giovane età, appena 16 anni, ma puntata dopo puntata il ballerino ha conquistato il pubblico e i professionisti del programma grazie al suo talento.

Allievo di Alessandra Celentano, Emiliano è riuscito ad arrivare fino alla puntata finale, chiudendo il suo percorso al secondo posto nella categoria ballo, alle spalle di Alessio Di Ponzio. L'emozione della finale, però, è stata così forte che quella sera Emiliano è stato colto da un malore, in un momento particolarmente intenso del suo percorso all'interno della scuola.

Emiliano Fiasco e Maria De Filippi a Tu sì que vales

A distanza di qualche mese dalla fine del programma, il ballerino ha deciso di scrivere un lungo messaggio su Instagram rivolgendosi direttamente a Maria De Filippi e raccontandole l'inizio di un nuovo capitolo della sua vita.

La lettera di Emiliano Fiasco a Maria De Filippi

Nel suo messaggio, Emiliano ha ripercorso le emozioni vissute nella scuola e ha raccontato la sua partenza per la Francia, dove ha iniziato un nuovo percorso in una prestigiosa accademia.

"Ciao Maria, sono passati poco più di tre mesi dall'ultima puntata e, ancora oggi, mi capita di fermarmi a pensare a tutto quello che ho vissuto. Dentro la scuola ho realizzato un sogno che, in realtà, non si è concluso con la fine di quei mesi, ma è continuato per tutta l'estate e mi ha portato fino a questo momento."

Emiliano ha poi confessato di provare anche un po' di paura davanti a questa nuova esperienza: "Oggi è iniziato un nuovo capitolo della mia vita. Non ti nascondo che, da una parte, ho un po' di paura: partire per la Francia, entrare in un'accademia così importante, incontrare persone che non conosco e iniziare tutto da zero mi fa un po' tremare. Ma, dall'altra parte, non vedo l'ora di scoprire cosa mi aspetta e di mettermi alla prova."

Il ballerino Emiliano Fiasco

Il ballerino ha quindi voluto ringraziare Maria De Filippi per aver creduto in lui e per avergli dato la possibilità di trasformare il suo sogno in una concreta opportunità professionale: "Voglio ringraziarti perché dentro il programma ci sei sempre stata per me, mi hai accompagnato, sostenuto e dato la possibilità di vivere qualcosa che non avrei mai immaginato."

E ancora: "Senza di te, non avrei avuto la possibilità di entrare in un'accademia così prestigiosa e di continuare a inseguire i miei sogni." Infine, Emiliano ha concluso il suo messaggio con un ringraziamento particolarmente affettuoso: "Grazie davvero, Maria, per aver creduto in me. Ti voglio tanto bene e spero di poterti riabbracciare presto."

La risposta di Maria De Filippi a Emiliano

Questa volta, però, il messaggio non è rimasto senza risposta. Maria De Filippi ha scelto di replicare direttamente a Emiliano con parole che hanno emozionato i fan del programma. La conduttrice ha innanzitutto ridimensionato il proprio ruolo, spiegando di non sentirsi responsabile del successo ottenuto da Emiliano: "Intanto davvero grazie delle tue parole, ma credimi io non ho fatto nulla."

Emiliano Fiasco ad Amici

Maria ha poi ricordato un'immagine che sembra averla colpita particolarmente, quella di un bambino che ballava a a Tu sì que vales: "Ho solo visto un bambino che ballava su una canzone di Vecchioni dal titolo 'Sogna ragazzo sogna', e questo in un programma dove il mio ruolo era quello di 'giudice'."

La De Filippi ha raccontato di aver poi ritrovato quel bambino cresciuto all'interno della scuola di Amici, rendendosi conto ancora una volta del suo talento: "Poi ho rivisto un giovane ragazzo che ballava ad Amici, e il talento del bambino era ancora più chiaro nel giovane ragazzo."

Infine, Maria ha rivolto a Emiliano un messaggio di affetto e incoraggiamento, invitandolo a non lasciarsi frenare dalla paura davanti alla nuova avventura: "Voglio dirti che ti voglio bene anche io, ma soprattutto di non aver paura e che certi sogni si avverano."

Parole che chiudono idealmente un percorso iniziato quando Emiliano era ancora un bambino e che oggi lo vede pronto a inseguire il suo sogno professionale oltre i confini dell'Italia.