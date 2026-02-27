Amici 25, sorpresa per Michele Ballo: duetto con un ospite speciale

Siamo arrivati all'ultimo appuntamento settimanale con Amici 25, il fortunato talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Al centro della puntata odierna abbiamo trovato Michele Ballo, il talentuoso allievo classe 2004 della squadra di Lorella Cuccarini. Già diplomato in violoncello al Conservatorio di Rovigo, Michele ha fatto della musica classica e moderna il suo tratto distintivo. Proprio questa sua grande passione è stata il cuore della sorpresa che la produzione ha deciso di riservargli.

Verso la Finale: Michele e la corsa alla maglia d'oro

Michele è attualmente uno dei cantanti che ha già blindato il proprio posto per la fase finale del programma, conquistando l'ambita maglia d'oro. Insieme a lui, hanno già ottenuto il pass per il serale Emiliano, Alex e Angie. A loro si aggiungeranno altri due allievi che guadagneranno l'accesso ufficiale nella puntata di domenica 1 marzo, come già svelato dalle anticipazioni della registrazione del 26 febbraio.

Una sorpresa d'eccezione: il duetto con Gennaro Desiderio

La produzione ha invitato il giovane talento padovano negli studi di registrazione per preparare una cover di Luce (tramonti a nord est) di Elisa. Entrando nella sala, Michele ha iniziato a suonare e poco dopo è arrivato nello studio l'incredibile sorpresa: il violinista partenopeo Gennaro Desiderio, un nome di prestigio nel panorama musicale italiano.

Gennaro Desiderio

Gennaro Desiderio si è diplomato al celebre Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, ha collaborato con mostri sacri come Massimo Ranieri, Renato Zero, Lucio Dalla e Ornella Vanoni. Infine è un volto noto al pubblico televisivo per essere stato finalista a Tu Si Que Vales nel 2025.

La tua forza è l'unicità: i consigli del maestro

L'incontro non è stato solo un momento di musica, ma una vera e propria lezione di vita artistica. Gennaro Desiderio si è mostrato prodigo di consigli verso il giovane collega, sottolineando quanto sia fondamentale mantenere la propria identità: "Questa è la tua forza, il tuo elemento unico"

"Se continui a scrivere musica unendo il canto allo strumento, potresti creare qualcosa di davvero speciale che ti renderà immediatamente riconoscibile." L'incontro si è concluso con un momento magico: una nuova esibizione insieme sulle note della celebre cover di Elisa, fondendo perfettamente la voce di Michele con le corde dei loro strumenti.