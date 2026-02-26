Amici 25 anticipazioni puntata 1 marzo: due allievi al serale, Anna Pettinelli fa muro!

Oggi, 26 febbraio, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 1 marzo. Ospite musicale del talent show di Maria De Filippi saranno Bresh e Alessio Bernabei. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews, ci sarà anche l'attrice Giusy Buscemi per presentare la seconda stagione della fiction Vanina - Un vicequestore a Catania che partirà il prossimo mercoledì 4 marzo su Canale 5.
Gara canto: classifica ed esibizioni
Questa settimana si sono esibiti cinque cantanti. Per giudicarli c'erano la cantante Irene Grandi e Don Joe, disc jockey, produttore discografico, rapper italiano e uno dei tre membri dei Club Dogo
- Primo posto: Elena canta Une belle histoire.
- Secondo posto: Lorenzo canta Riptide.
- Terzo posto: Caterina canta El talisman.
- Quarto posto: Opi
- Ultimo posto: Gard. Può comunque tentare l'accesso al Serale. Canta Piccola stella senza cielo.
Gara ballo: classifica ed esibizioni
Per la categoria danza, si sono esibiti quattro allievi. I giudici sono stati Giorgio Madia, coreografo e regista teatrale, e la giornalista e critico di danza Francesca Bernabini.
- Primo posto: Nicola
- Secondo posto: Antonio
- Terzo posto: Simone ha fatto un passo a due con Simone Nolasco.
- Ultimo posto: Giulia
Chi ha conquistato la Maglia per il serale?
Si sono esibiti il cantante Gard e il Nicola che ha ballato sulle note de Il cigno nero (variazione di classico). Gard invece canta Quando di Pino Daniele. Entrambi passano ed indossano la maglia per il serale.
Elena e Plasma si esibiscono due volte e ottengono il no della Pettinelli. Ad Opi hanno detto no sia Lorella Cuccarini che Rudy Zerbi. A fine puntata è stato mandato un filmato della prof Anna Pettinelli che ha detto che finché non vanno i suoi allievi al Serale lei non dice più alcun sì.
Quali sono gli allievi che sono già al finale
Dopo la registrazione di stasera, sono sei i talenti ad aver conquistato la maglia per il serale: tre cantanti e tre ballerini. Ad oggi, gli allievi che saranno ammessi al serale saranno dodici, a meno che la produzione non decida di allargare il numero.
- Emiliano
- Alex
- Michele
- Angie
- Gard
- Nicola