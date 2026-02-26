Amici 25 anticipazioni puntata 1 marzo: due allievi al serale, Anna Pettinelli fa muro!

Altri due allievi hanno indossato la maglia del serale. La presa di posizione di Anna Pettinelli rischia di creare nuove polemiche e ostacoli per gli allievi. Ecco cosa vedremo domenica prossima.

Anna Pettinelli
NOTIZIA di 26/02/2026

Oggi, 26 febbraio, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda domenica 1 marzo. Ospite musicale del talent show di Maria De Filippi saranno Bresh e Alessio Bernabei. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews, ci sarà anche l'attrice Giusy Buscemi per presentare la seconda stagione della fiction Vanina - Un vicequestore a Catania che partirà il prossimo mercoledì 4 marzo su Canale 5.

Gara canto: classifica ed esibizioni

Questa settimana si sono esibiti cinque cantanti. Per giudicarli c'erano la cantante Irene Grandi e Don Joe, disc jockey, produttore discografico, rapper italiano e uno dei tre membri dei Club Dogo

  • Primo posto: Elena canta Une belle histoire.
  • Secondo posto: Lorenzo canta Riptide.
  • Terzo posto: Caterina canta El talisman.
  • Quarto posto: Opi
  • Ultimo posto: Gard. Può comunque tentare l'accesso al Serale. Canta Piccola stella senza cielo.
Gard Amici 25
Gard

Gara ballo: classifica ed esibizioni

Per la categoria danza, si sono esibiti quattro allievi. I giudici sono stati Giorgio Madia, coreografo e regista teatrale, e la giornalista e critico di danza Francesca Bernabini.

  • Primo posto: Nicola
  • Secondo posto: Antonio
  • Terzo posto: Simone ha fatto un passo a due con Simone Nolasco.
  • Ultimo posto: Giulia
Nicola Amici25
Nicola

Chi ha conquistato la Maglia per il serale?

Si sono esibiti il cantante Gard e il Nicola che ha ballato sulle note de Il cigno nero (variazione di classico). Gard invece canta Quando di Pino Daniele. Entrambi passano ed indossano la maglia per il serale.

Elena e Plasma si esibiscono due volte e ottengono il no della Pettinelli. Ad Opi hanno detto no sia Lorella Cuccarini che Rudy Zerbi. A fine puntata è stato mandato un filmato della prof Anna Pettinelli che ha detto che finché non vanno i suoi allievi al Serale lei non dice più alcun sì.

Amici 25, Riccardo Stimolo si confronta con Alessio Di Ponzio: "Gesto rivolto a Elena" Amici 25, Riccardo Stimolo si confronta con Alessio Di Ponzio: 'Gesto rivolto a Elena'

Quali sono gli allievi che sono già al finale

Dopo la registrazione di stasera, sono sei i talenti ad aver conquistato la maglia per il serale: tre cantanti e tre ballerini. Ad oggi, gli allievi che saranno ammessi al serale saranno dodici, a meno che la produzione non decida di allargare il numero.

  • Emiliano
  • Alex
  • Michele
  • Angie
  • Gard
  • Nicola