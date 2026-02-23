Amici 25, Riccardo Stimolo si confronta con Alessio Di Ponzio: "Gesto rivolto a Elena"

Nel daytime di Amici 25, in onda oggi, lunedì 23 febbraio, Alessio Di Ponzio e Riccardo Stimolo hanno avuto un acceso confronto dopo il gesto omofobo del cantante di Rudy Zerbi che ha provocato una serie di polemiche sui social che non si sono spente neanche dopo le giustificazioni di Riccardo.

Il confronto tra Riccardo e Alessio

Venerdì scorso Riccardo aveva cercato di giustificare il suo gesto , ma non aveva convinto Alessio che aveva lasciato la sala relax senza rivolgergli la parola. La situazione aveva infastidito Stimolo, creando quasi un paradosso: l'allievo si era lamentato con i compagni perché Alessio non lo aveva sostenuto. La produzione, forse per smorzare le polemiche, probabilmente ha suggerito al cantante di parlare direttamente con Di Ponzio per spiegargli che il suo gesto non era rivolto a lui.

Riccardo, rivolgendosi al ballerino ha detto: "Mi aspettavo un qualcosa, mi è arrivata la mer.a addosso questa volta. Hai visto anche tu i commenti per il gesto che io ho fatto ma non c'entravi niente tu. Sai anche tu che questa cosa non c'entra niente con l'omofobia, però non sei mai venuto tu da me e non capisco perché."

Alessio Di Ponzio

La risposta di Alessio al cantante

Alessio ha replicato che non era lui a doversi giustificare, perché sta attraversando un momento difficile: "Non mi devo giustificare, alcune cose se non si fanno è perché non vengono, ma non è questo il caso. Questa cosa è capitata in un momento in cui io non sono lucido, non avete idea di quello che sto passando. Io mi ricordo che c'ero quando è successo tutto, io ti ho chiesto come stessi, perché non mi ero accorto nemmeno di quello che avevi fatto."

Dal confronto è emerso che il gesto di mimare un rapporto orale era rivolto a Elena e, secondo Riccardo, aveva solo un intento goliardico. Alessio ha sottolineato che comunque a nessuno farebbe piacere riceverlo: "Io so che il gesto non era rivolto a me ma a Elena in modo scherzoso, è un gesto che si fa a 15 anni, però a nessuno starebbe bene che arrivasse questa cosa. Avevo paura che venendoti a parlare magari non volevi parlarmi perché io c'entravo nella situazione e non sapevo che cosa dirti."

I chiarimenti finali tra i due allievi

"Io nel mio gruppo di persone, nella mia cerchia, ho spiegato che non era così la cosa. Ho spiegato tutto anche cose precedenti, altrimenti non ci sarei stato con te qua dentro. Se uno mi bullizza sull'omofobia, io non ci sto - ha continuato Alessio - A me non devi delle scuse, mi dispiace perché forse sarei potuto esserci ma in questo periodo non ci sono per nessuno. Sarei dovuto venire da te perché già mi sentivo in colpa in generale, ci è pesato troppo, mi vergognavo anche di starti vicino"

Riccardo Stimolo

Anche Riccardo ha voluto chiarire i suoi sentimenti: "Io ti voglio bene, io non vedo in te una persona maligna o cattiva, mi sono chiesto perché, ho aspettato ma ho visto che non c'era niente. Siamo entrati in una cosa in cui non c'entriamo né io né te. Io non mi sarei mai immaginato una situazione del genere, non so che ho fatto nella mia vita per meritarmi tutto questo. Non voglio che questa cosa possa rovinare il rapporto che abbiamo."

La verità secondo i social e il ruolo della produzione

Nonostante il confronto tra Alessio e Riccardo sia avvenuto in modo diretto e apparentemente sincero, sui social molti utenti non lo hanno considerato del tutto veritiero. Molti hanno sospettato che la produzione abbia in qualche modo spinto Alessio a questo confronto, quasi a smorzare le polemiche e a difendere Riccardo, alimentando il dubbio che la mediazione non fosse del tutto spontanea.