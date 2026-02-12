Amici 25 anticipazioni puntata 15 febbraio: tre allievi conquistano il serale

Tre allievi ottengono la maglia del Serale dopo emozionanti esibizioni di canto e ballo. Classifiche della settimana e performance da non perdere nella registrazione di Amici 25.

Oggi, 12 febbraio, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25, la cui messa in onda è prevista per domenica 15 febbraio. Ospite musicale del talent show di Maria De Filippi sarà Giusy Ferreri. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews, la puntata ha regalato a tre allievi la maglia per il serale.

La gara canto di Amici 25: classifica ed esibizioni

Questa settimana si sono esibiti solo Elena, Plasma, Valentina, Gard, Lorenzo e Michele. Ecco com'è andata la gara canto che ha avuto come giudici Giusy Ferreri e Drusilla Foer:

Primo posto: Michele canta Bruises di Lewis Capaldi.

Secondo posto: Lorenzo canta Il morso di Tyson di Brunori Sas.

Terzo posto: Elena canta Rolling in the Deep accompagnandosi con la chitarra.

Quarto posto: Gard canta L'elefante e la farfalla di Michele Zarrillo.

Quinto posto: Plasma canta Stupida anima di Chiello.

Ultimo posto: Valentina canta Pink Pony Club.

Gara ballo: classifica e performance

Per la categoria danza si sono esibiti Emiliano, Nicola, Alex, Simone, Kiara e Alessio, i giudici sono stati Raimondo Todaro, Oriella Dorella e Anbeta. Ecco la classifica della settimana:

Primo posto: Emiliano balla Angels di Robbie Williams.

Secondo posto: Alex balla un passo a due con Alessia .

Terzo posto: Simone balla un passo a due con Arianna .

Quarto posto: Kiara balla sulle note di Telephone.

Ultimo posto: Nicola balla un passo a due con Chiara.

Emiliano Fiasco

Serale: chi ha provato ad accedere alla fase successiva?

Momento cruciale della puntata: l'accesso al Serale.

Hanno provato a conquistare la maglia: Emiliano, Alex e Michele.

Chi ha ottenuto la maglia?

Emiliano: Riceve subito tre sì e conquista la maglia del Serale. Per l'occasione balla anche Bird Set Free.

Alex: Si esibisce due volte: Prima in un passo a due con Alessia sulle note di Arrabal. Poi da solo su Wake Me Up Before You Go-Go. Alla prima votazione riceve il no di Emanuel, ma riesce comunque a ottenere la maglia.

Michele Percorso più tortuoso per lui: Prima esibizione al pianoforte: Anna Pettinelli gli dice no, sottolineando che ha cantato sotto tono. Seconda esibizione con la chitarra: ancora no da parte della Pettinelli. Terza esibizione con il violoncello sulle note de La Fine: finalmente arriva il sì decisivo. Anche Michele conquista così l'accesso al Serale dopo tre tentativi.