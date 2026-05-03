Amici 25, Riccardo eliminato: le sue parole tra lacrime e paura del futuro

Sabato 2 maggio, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 25, condotto da Maria De Filippi. Come previsto, la serata ha portato a una doppia eliminazione dopo le consuete tre manche. A finire al ballottaggio finale sono stati Lorenzo, Gard e Riccardo Stimolo. Uno dei due eliminati è stato proprio Riccardo, allievo di Rudy Zerbi, che ha dovuto lasciare definitivamente il talent.

"Ho paura di non farcela": lo sfogo di Riccardo prima dell'eliminazione

Poco prima del verdetto, Riccardo si è lasciato andare a un lungo sfogo con i compagni, mostrando tutte le sue fragilità e paure per il futuro: "Ho un problema gigante rispetto a voi. Non volevo che mi capitasse. Non mi merito questa situazione. Ho fatto otto mesi qui dentro partendo da zero, non sapevo cantare e ho imparato. Sono migliorato come persona".

Parole che raccontano un percorso intenso, ma anche il timore concreto di non riuscire a trovare una strada fuori dal programma.

Riccardo Stimolo si scusa

Il peso delle polemiche social: "Mi stanno rovinando le opportunità"

Durante il confronto con Maria De Filippi, Riccardo ha affrontato anche uno dei temi più delicati del suo percorso: le polemiche nate sui social per alcuni vecchi post dal contenuto omofobo, di cui si era già scusato. Il cantante ha ammesso che quelle vicende stanno influenzando negativamente le sue opportunità nel mondo discografico:

"Mi infastidisce parlarne, ma come ho potuto farlo? All'inizio pensavo di meritare gli insulti, poi ho capito che stavano facendo la stessa cosa che criticavano a me. Ho avuto paura anche solo di guardare il telefono".

Il gesto frainteso e le accuse: "Non c'era cattiveria"

Riccardo ha voluto chiarire anche un altro episodio discusso, legato un gesto considerato inappropriato e interpretato da molti come rivolto ad Alessio Di Ponzio. "È stato un gesto goliardico, immaturo. Non c'era malizia. Non ho mai fatto nulla contro Alessio, anzi, gli sono sempre stato vicino".

Dopo Amici, il timore più grande: "Potrei tornare a fare l'elettricista"

Subito dopo l'eliminazione, Riccardo ha rilasciato le sue prime dichiarazioni alle telecamere di Witty Tv, mostrando tutta l'incertezza per il futuro: "Questo posto mi ha cambiato, è stata una lezione di vita. Non ho mai pensato di vincere, ma solo di restare il più possibile. Ora ho paura di dover abbandonare il mio sogno". Un pensiero che pesa: il rischio di tornare al lavoro che faceva prima, quello di elettricista, lasciando da parte la musica.