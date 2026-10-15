Amici 26, anticipazioni 18 ottobre: nuovi allievi, classifiche di canto e ballo e sfida di judo

Sono da poco state diffuse le anticipazioni della seconda puntata del pomeridiano di Amici 26, il talent show di Maria De Filippi, registrata oggi, giovedì 15 ottobre, negli studi Elios e in onda domenica 18 ottobre su Canale 5. Tra gare di canto e ballo, nuovi ingressi, conferme e una sfida di judo, la classe della nuova edizione inizia a prendere forma.

Dopo il debutto della scorsa settimana, caratterizzato da diverse novità, il programma prosegue con una formula rinnovata. Quest'anno Maria De Filippi è affiancata dai responsabili artistici del canto, Rudy Zerbi, Samurai Jay e Amadeus, e da quelli del ballo, Ambra Angiolini, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini.

Ma cosa è successo durante la registrazione di oggi? Ecco tutte le anticipazioni della seconda puntata di Amici 26, in onda domenica 18 ottobre e diffuse da Superguidatv.

Amici 26: anticipazioni della seconda puntata:

La seconda puntata di Amici 26 si è aperta con una corale di pattinaggio all'Arena Suzuki. Poco dopo, un ragazzo è entrato in studio e si è esibito davanti ai presenti per cercare di conquistare un banco nella scuola.

La nuova edizione, infatti, ha ampliato i propri confini introducendo due posti fissi dedicati alle discipline sportive. Nella prima puntata erano entrati India Serafini, judoka, e Gabriele Guidi Rontani, pugile, che hanno così ottenuto la possibilità di allenarsi all'interno del programma.

Gabriele Guidi Rontani è nella classe di Amici 26 come pugile

Amici 26, la classe si completa: chi sono gli allievi confermati

Nel corso della settimana, durante gli appuntamenti del daytime, abbiamo visto i responsabili artistici valutare i ragazzi scelti per questa edizione. Non tutti, però, sono riusciti a mantenere il proprio posto.

Tra gli allievi che hanno ottenuto la maglia e il banco troviamo Kashmere, cantante seguito da Amadeus, Napo, ballerino scelto da Ambra Angiolini, Aura, cantante con Samurai Jay, Anna M, ballerina con Alessandra Celentano, ed Erness, ballerino seguito da Samurai Jay. Anche Charli, ballerino scelto da Ambra Angiolini, è entrato nella classe.

Non tutti, però, sono riusciti a convincere i responsabili artistici. Posniak è stato eliminato: il cantante, dopo aver inizialmente suscitato una buona impressione, non ha convinto Rudy Zerbi, che ha deciso di non confermargli il banco.

La seconda puntata rappresenta quindi un momento importante per la formazione della classe, con nuovi ingressi e conferme che delineano il percorso dei ragazzi nella scuola.

Shari Noioso fa parte della classe di canto di Amici 26

India vince la sua prima sfida di judo

Tra le novità più interessanti di questa edizione c'è sicuramente l'ingresso dello sport nella scuola di Amici. Dopo aver ottenuto il banco nella prima puntata, India Serafini è stata chiamata ad affrontare la sua prima sfida di judo.

L'incontro si è svolto al termine della puntata e ha visto trionfare proprio India, che è riuscita a conquistare la vittoria e a garantirsi la possibilità di proseguire il proprio percorso all'interno del programma.

Un risultato importante per la judoka, che potrà continuare ad allenarsi negli studi Elios e a dimostrare il proprio talento in una disciplina che, da quest'anno, trova spazio accanto al canto e al ballo.

Gara di canto: Shari conquista il primo posto

Spazio anche alla prima gara di canto della nuova edizione, con gli allievi chiamati a mettersi alla prova davanti ai responsabili artistici.

A conquistare il primo posto è stata Shari, che ha interpretato Tempo piccolo accompagnandosi al pianoforte. Rudy Zerbi ha sottolineato che la versione proposta è una rivisitazione recente del brano realizzata da Mina. Per Shari arriva anche un premio speciale: la possibilità di andare nel backstage con i Muse durante il Lucca Summer Festival. Ecco la classifica della gara di canto:

Shari , con Tempo piccolo al pianoforte.

, con Tempo piccolo al pianoforte. Tiaso , con Fa male di Sfera Ebbasta, al pianoforte.

, con Fa male di Sfera Ebbasta, al pianoforte. Nicolò , con Se piovesse il tuo nome.

, con Se piovesse il tuo nome. Aura , con Dilemma, eseguita anche con parti in italiano.

, con Dilemma, eseguita anche con parti in italiano. Kashmere , con Get Lucky.

, con Get Lucky. Ultimo posto: Erness, con un brano di Quevedo.

Una gara che ha permesso ai ragazzi di mostrare le proprie capacità e di confrontarsi con stili musicali differenti, in una fase della competizione in cui ogni esibizione può fare la differenza.

Napo fa parte della classe di ballo

Gara di ballo: Anna A conquista la vittoria

Anche i ballerini sono stati protagonisti della puntata con una gara dedicata alla danza. A conquistare il primo posto è stata Anna A, che si è aggiudicata un premio speciale.

Per lei ci sarà infatti la possibilità di partecipare alle prove insieme agli allievi della Parsons, in occasione di una data di un loro spettacolo. Da segnalare l'assenza di Napo, che non ha potuto esibirsi. Al momento non sono disponibili conferme ufficiali sulle ragioni dell'assenza, anche se potrebbe essere legata a un infortunio.

In questa puntata, soltanto il primo classificato ha ricevuto un premio. Gli ultimi in classifica, dunque, non sono stati mandati direttamente in sfida.