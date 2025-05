Amici 24, TrigNO vince la categoria canto: il regalo speciale di Anna Pettinelli e il suo significato

La finale di Amici 24 si è conclusa ieri sera con la vittoria assoluta di Daniele, che si è aggiudicato il titolo di vincitore del talent. Ma a conquistare il premio di categoria per il canto, del valore di 50.000 euro, è stato TrigNO, allievo di Anna Pettinelli, che ha sfruttato al meglio le possibilità che gli ha messo a disposizione la scuola, sia dal punto canoro che disciplinare.

Un percorso difficile ma vincente

Alla vigilia della finale, i professori della scuola avevano pronosticato la vittoria di TrigNo, mentre le principali società di scommesse non lo davano come favorito, preferendogli nella sua categoria Antonia, allieva di Rudy Zerbi. Alla fine, però, Pietro Bagnadentro - questo il nome all'anagrafe del cantante nato ad Asti - si è portato a casa la vittoria e la coppa di categoria.

Grande l'entusiasmo della sua coach, Anna Pettinelli, che durante un intervento a Pomeriggio 5 aveva già espresso chiaramente la sua preferenza tra TrigNO e Nicolò Filippucci, sottolineando come il primo fosse "più pronto a livello artistico e personale". Poche ore dopo la finale, la speaker radiofonica ha voluto condividere su Instagram un gesto speciale rivolto al suo allievo: un regalo simbolico ma ricco di significato, raccontato attraverso una storia in cui ha mostrato un anello donato a TrigNO.

Il regalo di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli e TrigNO durante un pomeridiano

"Una storia di anelli. Lui me ne ha regalato uno entrando ad Amici. Ho pensato che ne dovesse avere uno anche lui. Go Pietro go. Adesso spacca tutto." Un gesto di affetto e stima, che suggella il legame profondo nato durante il percorso nel programma e che conferma quanto la Pettinelli abbia creduto nel talento del giovane artista, nonostante le difficoltà iniziali.

La vittoria di TrigNO, che ha ricevuto i complimenti anche del suo amico Nicolò, eliminato nella semifinale, nella categoria canto è dunque il coronamento di un percorso fatto di crescita, scelte coraggiose e fiducia reciproca. E adesso, come ha scritto Anna, non resta che una cosa da fare: "Spaccare tutto".