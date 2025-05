Amici 24, Anna Pettinelli sorprende: “Tra Nicolò e TrigNO? Ecco la mia scelta"

L'eliminazione di Nicolò Filippucci durante la semifinale di Amici 24 ha scatenato un'ondata di polemiche sui social, e non solo. Il cantante, allievo di Anna Pettinelli, è stato l'unico escluso durante la semifinale del talent show condotto da Maria De Filippi. Ora a contendersi il titolo saranno cinque allievi, tre ballerini e due cantanti.

Subito dopo l'eliminazione di Nicolò, la sua coach ha voluto dedicargli un commovente messaggio su Instagram: "Ricordati che, nonostante tutto, hai lasciato un bel segno in questo show. Non sei arrivato in finale, ma ora ti amano tutti, e questo vale moltissimo. Qualche mese fa ti ho scelto e non me ne sono mai pentita: lo rifarei altre cento volte. Sei davvero speciale e talentuoso, e voglio che tu non lo dimentichi mai. Ti voglio tanto bene e per te ci sarò sempre".

La scelta sofferta della coach: "Avrei scelto TrigNO"

Le polemiche sono arrivate anche negli studi di Pomeriggio 5, dove Myrta Merlino ha ospitato proprio Anna Pettinelli e Davide Maggio. Il giornalista ha incalzato la speaker radiofonica chiedendole chi avrebbe scelto tra Nicolò e TrigNO, il cantante che ha ottenuto il pass per la finale. La risposta della professoressa, seppur sofferta, è stata schietta.

I finalisti di Amici 24

"Mi chiedi di fare una scelta molto difficile. Mi viene in mente La scelta di Sophie, un film con Meryl Streep, che ovviamente affrontava un dramma ben più grande. Ma, per restare nel contesto, dico che avrei scelto TrigNO. Sono d'accordo con la giuria di Amici: dal punto di vista dell'immissione sul mercato e della personalità, TrigNO è più pronto di Nicolò. Questo devo proprio dirlo. Ma voglio bene a tutti i ragazzi: vinca il migliore".

Anna Pettinelli e la maggior parte dei professori della scuola sono convinti che TrigNO possa aggiudicarsi la finale del circuito canto di Amici 24. L'ultimo atto del talent andrà in onda domani, domenica 18 maggio, in prima serata su Canale 5. A contendersi la vittoria saranno i cantanti Antonia, TrigNO e i ballerini Daniele, Francesco e Alessia.