Amici 24, tanti ospiti da Sanremo e una ballerina al serale: le anticipazioni del 23 febbraio

Poche sorprese e molte conferme nella puntata di Amici 24 in onda domenica 23 febbraio. Per una volta il talent di Canale 5 si trasforma nel teatro Ariston: le anticipazioni.

Secondo le prime anticipazioni trapelate in rete grazie a Superguidatv, la puntata di Amici 24 in onda su Canale 5 domenica 23 febbraio non sarà altro che una passerella dei talent (giovani) che hanno animato il Festival di Sanremo appena concluso. Le sfide di canto e di ballo, infatti, non regalo sorprese e solo uno degli allievi riceverà la maglia oro per il serale.

Amici che diventa il Festival di Sanremo: le anticipazioni di domenica 23 febbraio

Gli spoiler riportano di poche novità sia in merito alla classifica che in merito alle sfide per il serale. Sono Jacopo, Francesca, Luk3 e TrigNO si mettono in gioco di fronte ai loro prof nella speranza di ottenere i tre sì. Solo Francesca vola al serale ma gli altri restano ancora in gioco. Lorella Luccarini, però, esprime un parere positivo su Jacopo rivelando il suo dispiacere per non averlo in squadra.

Poi prosegue la gara di canto che non prevede nessun eliminato. Per l'occasione, in studio c'è Elisa come ospite. Al primo posto c'è Jacopo che convince a pieni voti e ultimo c'è Luk3. La cantante afferma che non è riuscita a comprendere le barre. SenzaCri è ancora assente dato che è influenzata. Manca poi la gara di ballo dato che alcuni hanno già avuto la maglia, Dandy e Raffaella sono assenti.

Poi comincia la carrellata dei cantanti del Festival di Sanremo. Saranno presenti Sarah Toscano, Gaia, Elodie e Irama. Ma ci saranno anche i The Kolors. Sul palco arriveranno anche Maurizio Lastrico ed Emanuela Fanelli per presentare il film FolleMente. In un momento tra un'esibizione e un'altra, c'è un saluto di Elisa a Sarah Toscano e la celebre cantate le fa i complimenti per il suo percorso. Nello stesso modo anche Elodie viene apprezzata e, dopo la sua canzone sanremese, parla del film Gioco pericoloso di cui è protagonista.

Poche liti tra i prof, ma Zerbi e Pettinelli si punzecchiano per i risultati di Luk3 e TrigNO.