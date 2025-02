Amici 24, Luk3 scoppia a piangere e si scusa con Alessia: "Il cattivo sono sempre stato io"

L'attuale stagione di Amici 24 sta assumendo sempre di più i contorni di una soap-opera. Non solo colpi di scena e liti tra prof. e allievi, ma anche lacrime e scambi di battute feroci. Nel corso del daytime del 21 febbraio, l'attenzione è stata catturata dalle lacrime di Luk3 dopo un confronto con Alessia. I due avrebbero avuto un breve flirt ma il cantante, dopo la fine del rapporto, non si sarebbe comportato bene con la ballerina della Maestra Celentano.

Le lacrime di Luk3 nei riguardi di Alessia: il dramma ad Amici 24

Pare che la storia (brevissima) d'amore tra Luk3 e Alessia sia stata vissuta ben lontana dalle telecamere tanto è vero che la fiamma della passione si è già spenta. Luk3, infatti, avrebbe già rivolto le attenzioni verso Raffaella, un'altra ballerina, ma questo atteggiamento non è andato a genio ad Alessia. Così nel daytime scoppia il dramma.

Luk3, consapevole di essersi comportato male nei confronti di Alessia, non riesce a contenere le emozioni e, una volta chiuso in bagno, scoppia in lacrime. "Come mi posso sentire? Sono consapevole di questa cosa, il cattivo sono sempre stato io e ci ho messo la faccia", ammette a se stesso.

Tornato in cucina, si è poi rivolto ad Alessia e le ha chiesto scusa: "Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto io", aggiunge. "Ti chiedo scusa per essermi comportato male e per averti fatta stare male. La voglia di conoscere una persona nuova non mi ha fatto pensare al fatto che ti potessi far stare male", continua.

Un momento carico di fragilità che ha messo in mostra un lato del carattere di Luk3 che nessuno conosceva. Solo qualche giorno fa, Alessia era venuta a conoscenza del flirt tra Luk3 3 Raffaella. "Vi commentate da soli, vi manca il naso rosso. Mi dispiace solo di aver dato importanza a una persona così piccola. Mi sento presa in giro", aveva affermato. Oggi sono arrivate le scuse del cantate.