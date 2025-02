Amici 24, Antonio Affortunato lascia il talent e non arriva al serale

Altro colpo di scena nella classe di Amici 24. Durante il daytime del 19 febbraio, Antonio non supera la prova e non ottiene la maglia d'oro per il serale.

Sta succedendo un fatto alquanto singolare durante questa stagione di Amici 24. La classe si sta avviando verso il serale ma per conoscere gli allievi che verranno selezionati nella fase successiva, non bisogna attendere la puntata di domenica, bensì "perdersi" nei daytime. In quello del 19 febbraio, infatti, Antonio Affortunato, un ballerino, lascia il talent.

Antonio non ottiene la maglia d'oro: il ballerino lascia la scuola di Amici

Questa volta è un allievo di Deborah Lettieri che è finito sotto esame. Antonio, che era entrato da poco nella scuola, fin dal suo ingresso non aveva mai colpito fino in fondo sia i giudici che gli altri prof. Così è arrivato il momento di capire se per lui era giusto restare o meno nel talent.

Chiamato dai tutti i suoi coach, Antonio si è esibito ben tre volte ma non ha ottenuto i tre si per arrivare al serale. Dopo la doccia fredda, è stato Emanuel Lo per primo a prendere la parola. "Per me è no, mi dispiace", afferma il maestro. A fargli da eco è stata la Maestra Celentano che, senza mezzi termini, ha dichiarato: "Per me è un no netto", ammette. "Hai potenziale ma sei scarso. Ti serve sapere queste cose perché non sei assolutamente pronto e quindi ti dico che non potrò mai cambiare idea. Per me è inutile perdere tempo", afferma con un tono lapidario.

Leggendo sul viso di Antonio un po' di sconforto, la Lettieri ha cercato di dissuadere i suoi colleghi ma i suoi sforzi sono stati vani. La decisione è stata presa e non si torna più indietro. "Ho le mani legate, mi dispiace. Non posso fare niente. Continua su questa strada e con la stessa passione che ci metti sempre. Sei un bel ballerino", commenta.

Antonio è il secondo allievo che lascia la scuola in appena 24 ore. Solo nel daytime del 18 febbraio, una sorte simile era toccata a Mollenbeck.