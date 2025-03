Amici 24, anticipazioni domenica 9 marzo: (quasi) tutti gli allievi al serale, Fedez e Noemi tra gli ospiti

Ultima puntata per il pomeridiano di Amici 24. Il talent di Canale 5 arriva al suo giro di boa. I prof scelgono gli allievi che andranno al serale e non mancano i colpi di scena: le anticipazioni.

Non è stata una stagione facile quella di Amici 24, eppure anche quest'anno si è arrivati all'ultima puntata del pomeridiano e i prof. hanno scelto chi portare al serale. Come riportano le anticipazioni rilasciate da Superguidatv, domenica 9 marzo ci sarà l'ultima lezione per la classe di Amici. Si conoscerà, infatti, il destino di chi andrà al serale e di chi, purtroppo, non raggiungerà il suo obbiettivo.

Tutti ottengono la maglia oro tranne un allievo

Una puntata carica di emozioni, di colpi di scena e di ospiti. Dato che sono rimasti ancora alcuni cantanti che non hanno ottenuto la maglia, Maria De Filippi vuole tenere alta la tenzione fino all'ultimo. La padrona di casa legge una nota della produzione in cui c'è scritto quante volte ogni singolo cantante dovrà esibirsi per sperare di ottenere i tre sì dai prof. Dedde è il primo eliminato e sarà anche l'unico.

Infatti, nonostante le difficoltà, sia Senza Cri che Vybes ma anche Luk3 ottengono la maglia. Proprio sulla maglia a Luk3 si accende, di nuovo, un duro scambio di battute tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Quest'ultima, alla fine, cede ma ancora non è convinta che il ragazzo si meriti il serale. Resta TrigNo che, dopo un no di Zerby, viene mandato in casetta dove trova un biglietto in cui c'è scritto che passerà al serale. Scatenando poi la sua felicità.

Gli ospiti del 9 marzo

Poi ci sono due gare. La prima vede gli allievi già confermati esibirsi con i loro nuovi inediti e poi la gara cover che viene giudicata da Fedez, fresco della sua performance a Sanremo. Il rapper premia Senza Cri ma, come già previsto, Dedde non riesce a convincere il giudice. Si prosegue poi con la gara di ballo ma non c'è nessun giudice dato che gli allievi hanno già ottenuto la maglia.

Per la puntata due ospiti musicali d'eccezione. C'è Rkomi che canta la sua "Il ritmo delle cose", accompagnato dai passi di Francesco. E poi il grande ritorno di Petit che balla con Maricol. Infine c'è Noemi. Anche Fedez si esibisce e Asia balla sulle note della sua hit.