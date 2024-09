Amici 24, Deborah Lettieri sostituisce Raimondo Todaro: ecco chi è la nuova insegnante di ballo

Il talent show Amici 24 ha accolto una nuova professoressa di ballo: Deborah Lettieri, conosciuta nel mondo dello spettacolo come Gloria di Parma. La ballerina, come ha anticipato Davide Maggio, prende il posto di Raimondo Todaro, che ha ufficializzato il suo addio durante un'intervista a Verissimo. La carriera di Deborah è già ricca di successi, non solo in Italia, ma anche all'estero, dove ha conquistato il pubblico del celebre locale parigino Crazy Horse.

Chi è Deborah Lettieri?

Nata il 30 luglio 1983 a Parma, la nuova insegnate del programma di Maria De Filippi ha 41 anni e fin da piccola ha coltivato la passione per la danza, iniziando a ballare a soli 11 anni, distinguendosi non solo per il talento artistico, ma anche per la sua dedizione al lavoro e la disciplina necessaria per arrivare in alto. Alta tra 1 metro e 68 e 1 metro e 73, la ballerina rispecchia gli standard fisici richiesti dal Crazy Horse, dove ha lavorato come unica danzatrice italiana, esibendosi con il nome d'arte Gloria di Parma.

Deborah non ha tatuaggi, preferendo un look classico che si adatta perfettamente alla filosofia del Crazy Horse, dove la selezione fisica è rigorosa. In un'intervista a Panorama, ha spiegato che il locale parigino richiede una precisione estrema nelle misure del corpo: le ballerine devono mantenere specifiche proporzioni, con una distanza precisa tra ombelico e pube, e tra un seno e l'altro, che deve essere di 21 cm.

Carriera e Successi

Deborah Lettieri ha conquistato il pubblico non solo sul palco, ma anche in televisione. Oltre al Crazy Horse, ha fatto parte della giuria del talent show Dance Dance Dance su Fox Life, dove ha dimostrato di avere un carattere forte e un approccio deciso alla valutazione dei concorrenti. Il collega Luca Tommassini, anch'egli giudice del programma, la descrisse come "più stronza di me", riconoscendo la sua severità e professionalità.

Vita privata e presenza sui social

Nonostante la sua fama crescente, poco si sa della sfera personale di Deborah Lettieri. Al momento, non ci sono informazioni confermate riguardo a un eventuale fidanzato o figli. La ballerina è comunque molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove con il profilo @deborah_gloria_lettieri condivide momenti della sua vita professionale e privata con quasi 14mila follower.

Il futuro ad Amici 24

L'arrivo di Deborah Lettieri al talent show, che inizierà domenica 29 settembre, segna un nuovo capitolo per il programma. La sua esperienza internazionale e la sua rigorosa preparazione potrebbero portare una ventata di novità nelle coreografie e nella formazione degli allievi. Per i fan del programma, sarà interessante vedere come si integrerà nel team di insegnanti e quale impatto avrà sui giovani talenti che sognano di affermarsi nel mondo della danza.