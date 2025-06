Amici, aria di rivoluzione nel talent: in arrivo un chiacchierato maestro di Ballando con le stelle?

Non è ancora passata la sbornia dopo il gran finale di Amici che ha visto trionfare il giovane Daniele, che già si pensa alla prossima edizione del talent. Sono già in fase avanzata le audizioni per i prossimi allievi ma ci sono anche delle discussioni in merito ai prof di canto e ballo. Fin da ora cominciano a trapelare voci di possibili ritorni e di nuovi ingressi.

Un professionista di Ballando con le stelle ad Amici? Ecco cosa sta succedendo

Come è ben noto, la classe dei professori è sempre stata un pò turbolenta. Tra conferme, addii e ritorni c'è sempre grande attenzione da parte del pubblico per i "giochi" dei troni di Amici. E anche quest'anno cominciano a poco meno di tre settimane dall'ultima puntata del talent. Come riportano alcune indiscrezioni, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo sarebbero già confermati. I dubbi sono su Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Se ancora non si conosce il nome che potrebbe sostituire la prof di canto, in merito al ballo la situazione è ben diversa. Questo perché, fin da quando è terminato il talent, attraverso un post su Instagram, si è intuito che la coach non sarebbe tornata ad Amici. Novella 2000 parla di un ritorno di Veronica Peparini. E per la ex ballerina sarebbe un ritorno in grande stile dato che ha partecipato a ben 9 edizioni del programma.

Angelo Madonia e Francesca Pellegrini

Invece, secondo Adnkronos pare che sia stato preso in considerazione anche Angelo Madonia. Il compagno di Sonia Bruganelli, come è noto, ha fatto parte del cast di Ballando con le stelle su Rai Uno. E non sarebbe solo un rumor ma, in un'intervista che il ballerino ha rilasciato a Chi dopo aver lasciato il programma della Rai, aveva già rivelato di essere interessato a una possibile chiamata di Amici. Sarà vero?

Intanto dalla schiera di Ballando non è l'unico coach che lascia la Rai per arrivare a Mediaset: destino simile è stato quello di Raimondo Todaro.