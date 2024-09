Amici 24: ecco la data della prima registrazione del talent show di Maria De Filippi

Oggi è stata annunciata la data in cui si aprirà la scuola di Maria De Filippi e gli alunni che sono arrivati all'ultima fase si esibiranno davanti ai professori per conquistare un banco.

Dopo diversi rinvii, l'attesa è quasi finita: il primo giorno di scuola per i nuovi allievi del talent show sta per arrivare. La ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi debutta ufficialmente domenica 29 settembre, ma la prima puntata, come di consuetudine, verrà registrata qualche giorno prima con la formazione della nuova classe.

La scuola di Amici pronta a riaprire: ecco quando inizierà la sfida per il banco

Questa stagione 2024/2025 ha visto due rinvii significativi per i programmi principali della Fasciano. Sia Uomini e Donne che Amici hanno posticipato le loro date di inizio, probabilmente a causa dell'inaspettata presenza di Temptation Island nei palinsesti di settembre e ottobre su Canale 5. Quest'anno, il dating show condotto da Filippo Bisciglia ha aggiunto una stagione autunnale alle puntate trasmesse con enorme successo a luglio.

Uomini e Donne inizierà il 23 settembre, con due puntate già registrate. Nel frattempo, Amici 24 avrà il suo esordio il 29 settembre, la prima puntata verrà registrata giovedì 26 settembre, come rivelato da Lorenzo Pugnaloni, e anche quest'anno siamo pronti a fornirvi le prime anticipazioni dell'evento.

Per quanto riguarda il cast, alcune conferme sono già arrivate. Emanuel Lo sarà di nuovo tra i professori di ballo, affiancato dalla confermatissima Alessandra Celentano. Resta ancora incerto il destino di Raimondo Todaro, il cui futuro nel programma è oggetto di speculazioni. Il ballerino e coreografo, insieme alla moglie Francesca Tocca, sarà oggi ospite di Verissimo, dove potrebbe annunciare il suo futuro, che, secondo i rumors di Dagospia, sarebbe lontano dal talent show.

Anna Pettinelli fa ancora parte del cast del programma

Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli saranno responsabili della classe di canto. Tra gli alunni che hanno raggiunto l'ultimo step, ci dovrebbero essere D'Art, figlio del cantante Raf, e di Ilan Muccino, secondogenito del regista Gabriele Muccino. È ancora incerta la presenza di Giulia Stabile, recentemente volata a Londra.