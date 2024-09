Amici 24: Raimondo Todaro a Verissimo svela quale sarà il suo ruolo nella nuova stagione

Raimondo Todaro e sua moglie Francesca Tocca sono stati ospiti oggi pomeriggio, domenica 15 settembre, nella trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin su Canale 5. Durante l'intervista, i due ballerini hanno parlato della loro relazione e dei momenti difficili affrontati insieme. Presenti in studio con la loro bambina, Jasmine, hanno raccontato come l'amore per la figlia sia stato un fattore determinante per superare la crisi. Il coreografo ha svelato anche se quest'anno farà parte del cast di Amici.

La coppia di ballerini ospiti a Verissimo

Durante l'intervista Francesca ha confessato di aver sofferto di attacchi di panico in passato, un problema che ha iniziato a manifestarsi quando aveva 21 anni. Vivendo una vita stressante, lontana dalla famiglia e dal compagno, la ballerina ha spiegato come questi attacchi siano scomparsi solo quando ha scoperto di aspettare Jasmine, descrivendo la gravidanza come un'esperienza che l'ha profondamente cambiata e salvata.

Durante l'intervista, Raimondo Todaro ha letto una lettera dolce e ironica dedicata alla moglie, in cui ha espresso tutto il suo amore per lei, elencando con affetto i piccoli difetti che fanno parte del loro quotidiano. Nella lettera, ha scherzato sul fatto che Francesca parcheggia male e che spesso deve aiutarla con la macchina, ma ha anche sottolineato che non potrebbe rinunciare a nessuno dei suoi difetti, perché fanno parte di ciò che la rende speciale.

Francesca Tocca resta come ballerina professionista ad Amici

Il Futuro di Raimondo ad Amici

Tuttavia, il momento clou dell'intervista è stato quando Silvia Toffanin ha chiesto a Todaro se avrebbe partecipato alla prossima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Già da qualche tempo circolavano voci riguardo un suo possibile abbandono del programma, e Raimondo ha confermato che quest'anno non farà parte del cast dei maestri.

Il ballerino ha spiegato che, dopo tre anni meravigliosi all'interno del programma, quest'anno il suo ruolo sarà fare fare il tifo da casa insieme a sua figlia. Ha aggiunto che l'esperienza ad Amici gli ha permesso di crescere molto sia a livello professionale che umano. "Non sarò ad Amici, questa estate me l'hanno chiesto tutti. Ho trascorso tre anni meravigliosi, sono cresciuto sia dal punto di vista professionale che umano. Sono stato fortunato. Faremo il tifo da casa", ha concluso Raimondo Todaro. Resta ora da capire chi sostituirà il marito di Francesca come insegnante della classe di ballo