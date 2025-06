Amici, TrigNo viene accusato dalla sua ex: "Sono finita in terapia per colpa sua"

Il secondo classificato di Amici 24 finisce nella bufera a causa di un'intervista che Ege Monaco, la sua ex, regala a DiPiù. La modella confessa che, a causa di TrigNO, è finita in terapia

Sono volate accuse pesanti nei riguardi di TrigNO. Il cantante, che è stato il secondo classificato durante la finale di Amici 24, deve difendersi dalle parole al veleno della sua ex. Ege Monaco, in una recente intervista, ha confessato di essere ancora adirata contro il cantante, rivelando di essere finita in terapia a causa sua. Il motivo? la modella non riesce a perdonare il tradimento che ha subìto.

Finita la luna di miele fra Chiara e TrigNO: Ege Monaco torna all'attacco

Quando il cantante ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici era fidanzato con Ege Monaco, modella e tiktoker. La loro storia ha resistito alla lontananza e alle prime amicizie speciali che il cantante ha tessuto con Sierra. Poi, quando TrigNO ha conosciuto Chiara, niente è stato più lo stesso. Infatti, già mesi fa, la modella si era lanciata in un'accusa molto pesante ai danni di TrigNO e della ballerina.

La situazione pareva essere sotto controllo ma, invece, Ege Monaco non ha dimenticato il tradimento del suo ex e pare che non abbia digerito il modo in cui è stata lasciata. Affida le sue parole a un'intervista che ha rilasciato a DiPiù TV. Tra le pagine della rivista, Ege confessa tutto il suo rancore nei riguardi di TrigNO e ammette: "Caro Trigno, tu mi ha tradito in televisione davanti a tutti e io sono finita in terapia".

Parole dure che fanno da eco a quelle trapelate in rete mesi fa, proprio quando la storia tra i due allievi è stata rivelata in tv. " Lei sapeva bene che lui era impegnato e invece si è subito buttata senza pensarci", aveva scritto Ege sui social. "E lui è un grande st...zo come lo sono molti uomini", ha aggiunto.

"Confido nel karma e nel tempo che rivelerà il vero volto di queste persone. Chiara che gioisce per la fine della mia relazione e per la mia sofferenza non fa altro che confermare l'appellativo che le ho dato prima", ha continuato. " E mi rivolgo a te Chiara... tienitelo! Però sappi che certe persone non cambiano e che il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Quando l'ho conosciuto era già un traditore e ho visto che continua ad esserlo e la cosa non cambierà di certo e allora tanti baci".

A queste parole si aggiungono quelle che si leggono su DiPiù e ora non resta che attendere - se mai ci sarà - una riposta da parte di TriGNO, impegnato nel tour del suo EP.