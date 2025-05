Amici 24, Alessio Di Ponzio e Daniele Doria fidanzati? Arriva la risposta definitiva

Alessio Di Ponzio e Daniele Doria hanno condiviso una parte significativa del loro percorso all'interno della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi. Un legame nato tra le mura della scuola e rimasto vivo anche dopo l'uscita di Alessio dal programma, avvenuta lo scorso gennaio a causa di un infortunio.

Un legame nato all'interno di Amici 24

La loro amicizia, molto apprezzata dai fan, ha acceso numerose speculazioni sui social, con molti utenti convinti che tra i due fosse nata una storia d'amore. Nelle ultime ore, un like "sospetto" di Alessio a un commento su Instagram ha riacceso i rumors. Il ballerino, infatti, aveva messo un cuoricino a un messaggio che ipotizzava una relazione sentimentale tra lui e Daniele, mandando il fandom in visibilio.

Il commento che ha infiammato i social

In precedenza c'era stato un commento lasciato da Alessio sotto un post di Daniele, in cui il vincitore di Amici 24 aveva scritto: "Se questo è un sogno, non svegliatemi". La risposta di Di Ponzio? Un semplice ma diretto "Ti amo", che ha alimentato ulteriormente le voci su un presunto legame sentimentale tra i due.

Daniele alza la coppa di Amici 24

Durante una recente ospitata a Verissimo, Silvia Toffanin ha chiesto chiarimenti proprio a Daniele, che ha però preferito glissare: "Non ho ancora avuto modo di leggere tutti i commenti ai miei post", ha dichiarato sorridendo. Nel frattempo, Alessio, che come promesso da Maria De Filippi tornerà nella prossima edizione del talent dopo la pausa forzata, ha deciso di chiarire la situazione con un messaggio sui social.

"Ciao, vi volevo dire che ho messo like di fretta e di sfuggita e non mi sono reso conto che per sbaglio ho messo like pure a questi commenti. Ci tengo a dirvi che siamo semplicemente amici, nulla di più! Non fraintendete i miei like." Dunque, nessuna storia d'amore tra i due ballerini, ma solo un'amicizia forte e sincera, nata tra i banchi di Amici e consolidata nel tempo.

A Verissimo, Daniele aveva parlato anche del legame con la sua famiglia, rivelando che è stato il fratello Rosario a iscriverlo al talent: "È stato lui a farlo, io non ci credevo tanto, pensavo di non essere adatto a quel mondo. Condividere questo sogno con lui ha reso la mia vittoria ancora più emozionante."