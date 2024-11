Amici 24: chi è Antonia Nocca, la nuova cantante entrata nel talent domenica 17 novembre

Un pomeridiano denso di avvenimenti quello di Amici 24. Nella puntata che è andata in onda oggi, domenica 17 novembre, nella scuola del talent è entrata una nuova cantante. Lei si chiama Antonia Nocca e non è arrivata per una sfida diretta ma è entrata per volere Rudy Zerbi, non contento sia della performance che del comportamento di Diego. Su di lei, al momento, si conosce poco o nulla ma attraverso i social possiamo ricostruire il suo passato prima dell'ingresso ad Amici.

Antonia Nocca: conosciamo la nuova cantante di Rudy Zerbi

Ha 19 anni ed è originaria di Napoli. Fino a questo momento non sappiamo se abbia frequentato una scuola di canto o se si sia formata da autodidatta, ma attraverso i suoi profili Instagram e TikTok, possiamo vedere come da diverso tempo stia rincorrendo il sogno della musica. Infatti, sono tanti i video in cui Antonia mette in mostra tutto il suo talento e, di sicuro, la bravura non è passata inosservata. Arrivata ad Amici 24 a metà della stagione, fin dalle prime note ha convinto Rudy Zerbi a prenderla nella sua squadra. In cui non è più compreso Diego che ora si trova senza un coach.

Antonia era stata già notata ai casting da Zerbi, che ora avrebbe preso la palla al balzo e avrebbe regalato alla cantante la possibilità di mettersi in gioco. Durante la puntata è finita al secondo posto della classifica - con il plauso da parte di Tananai - seguita da Senza Cri, Diego, Ilan, TrigNo e Vybes. Niccolò è ancora primo.

Antonia entra dunque a pieno titolo ad Amici ma Diego non è ancora fuori dai giochi. Il cantante nel corso della settimana è stato al centro di varie polemiche perché non ha apprezzato un compito da parte della produzione. Ha minacciato di andare via, cosa che ha fatto indignare Rudy Zerbi. Da qui la scelta di sostituirlo e da qui l'idea di dare ad Antonia una possibilità. Diego è dunque, al momento, senza coach e spetterà ad Anna Pettinelli e a Lorella Cuccarini prendere una decisione sul suo futuro nel talent.