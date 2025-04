Amici 24, Chiara e TrigNO: i due allievi si raccontano prima del Serale, ecco cosa si sono detti

Manca sempre meno alla sesta puntata del Serale di Amici 24, che sarà registrata oggi pomeriggio, attesa per sabato 26 aprile 2025 su Canale 5. Intanto, nel daytime, continua il percorso umano e artistico dei ragazzi: questa volta a mettersi a nudo sono stati Chiara Bacci e TrigNO (nome d'arte di Pietro Bagnagrande).

Nel corso dell'ultimo daytime, i due giovani - legati sentimentalmente - hanno avuto la possibilità di confrontarsi in maniera profonda. Il primo a rompere il ghiaccio è stato TrigNO, che ha chiesto: "Cosa hai visto in me? Ti mancava qualcosa che hai trovato in me? Mi stimi artisticamente?"

Chiara ha risposto con sincerità: "Forse sembrerà scontato, ma all'inizio mi ha colpita il tuo aspetto. Poi, la sicurezza con cui affrontavi le cose che per me erano difficili. La stima che ho per te è cresciuta col tempo: sei migliorato tantissimo."

Chiara: "Ho paura di quello che sarà"

Parlando della loro relazione nata all'interno della scuola, la ballerina ha ammesso di provare una certa inquietudine: "Sembra ci conosciamo da sempre, c'è un legame profondo. Ma mancano ancora tante esperienze da condividere. Ho un po' paura del futuro." Poi Chiara ha chiesto al compagno perché senta costantemente il bisogno di essere approvato dagli altri.

La risposta dell'autore di Maledetta MIlano è stata molto onesta: "Perché non mi sento mai abbastanza. Mi fa stare bene vedere occhi felici su di me. È l'unico modo che ho per sentirmi al centro, per colmare quel vuoto che sento dentro." Le emozioni non sono finite qui. A movimentare ulteriormente il daytime, ci ha pensato Anna Pettinelli lanciando un nuovo guanto di sfida tra TrigNO e Jacopo Sol.

Parole dure quelle della coach nei confronti del cantante della squadra Zerbi-Celentano: "Fai fatica a muoverti sul palco, sei troppo statico. Voglio darti un'occasione per migliorare. Il brano che ho scelto ti obbligherà a usare tutto il corpo. TrigNO è già pronto... e tu?"

Gli allievi ancora in competizione

Con l'eliminazione di Francesca Bosco e Senza Cri, restano in gara: