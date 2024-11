Amici 24: "Non è il gioco che fa per me". Nel daytime Diego minaccia di lasciare la scuola

Dopo che per alcuni giorni non ci sono stati grandi scossoni nel daytime di Amici 24, ecco che arriva il colpo di scena della settimana. A essere coinvolto in prima linea è Diego, il cantante e tiktoker che è seguito da Rudy Zerbi. Fin dall'inizio, si è notato come il giovane non ha mai digerito i meccanismi del reality tanto da non riuscire a gestire al meglio sia il pomeridiano che i compiti dei prof. Quello che è accaduto, però, nel daytime del 13 novembre non è passato di certo inosservato. Diego ha minacciato di lasciare la scuola di Amici perché non ha apprezzato alcune scelte da parte della produzione in merito alle esibizioni dei cantanti e della sponsorizzazione degli inediti. Una presa di posizione che ha fatto scendere in campo Zerbi.

Diego minaccia di lasciare il talent di Canale 5: caos nel daytime di Amici

Tutto è cominciato martedì quando Diego, insiene a Vybes e TrigNO non si è esibito in studio e di fronte al pubblico per la valutazione degli inediti che, da domenica, sono disponibili su tutte le piattaforme streaming. Il ragazzo ha parlato di ingiustizia. La situazione è degenerata nel daytime del 13 novembre. Diego, chiamato da Rudy, ha minacciato di lasciare il talent perché non avrebbe apprezzato, da parte della produzione, questo trattamento discriminatorio su gli inediti. Sentito ciò, il prof di canto ha minacciato Diego a sua volta, affermando che avrebbe trovato subito il suo sostituto.

"Sei un asino": nuovo scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli ad Amici 24

Zerbi, con un tono molto puntuale, ha spiegato che tiene in considerazione gli strumenti che vengono forniti dal programma per la valutazione dei singoli allievi. Inoltre, rivela che lui non è stato preso in considerazione dato che, al momento, non è in buona posizione nella classifica. "Nella classifica dove avevo chiesto di votare i più talentuosi sei finito in fondo, credo che tra voi vi conosciate bene e per me questo dato conta molto", afferma il coach. "Sto pensando a un eventuale sostituzione con te. Ogni settimana facciamo casting, ci sono tre ragazze che mi sono piaciute. Le rivedrò e sceglierò la mia preferita che entrerà in casa", ha aggiunto.

Subito dopo, Diego è stato chiamato dalla produzione: "Tu dici che te ne vuoi andare e come, da procedura, ti viene fornito quello che è necessario perché tu possa farlo. Ti viene messa una macchina a disposizione che ti porta fino a casa. Sei libero di fare ciò che vuoi". Il cantante, però, temporeggia e chiede del tempo per pensare.