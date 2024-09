Diego Lazzari: chi è e perché la sua partecipazione ad Amici 24 ha generato polemiche

Nella nuova classe del talent show di Maria De Filippi non ci sono solo sconosciuti, alcuni allievi sono volti molto popolari sui social o nel mondo dello spettacolo, per essere figli di personaggi famosi

Diego Lazzari, giovane cantante e influencer, è tra i nuovi allievi della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi, in onda a partire dal 29 settembre 2024. La registrazione della prima puntata è stata effettuata giovedì 26 settembre dove oltre ai nuovi concorrenti è stata presentata anche Deborah Lettieri che ha sostituito Raimondo Todaro.

Chi è Diego Lazzari: vita e carriera

Nato il 14 novembre 2000 a Genzano di Roma, proviene da una famiglia numerosa con quattro fratelli due più grandi, Lele e Mattia, e due più piccoli, i gemelli Luca e Davide. Diego Lazzari ha mosso i suoi primi passi nel mondo digitale, dove ha riscosso grande successo sui social media, soprattutto su TikTok, dove conta oltre 2,2 milioni di follower.

La polemica sull'ingresso di Diego Lazzari ad Amici 24

Il suo ingresso nella famosa scuola di talenti, dove sarà un allievo di Rudy Zerbi, ha scatenato non poche polemiche. La critica principale riguarda il fatto che Diego, già molto popolare sui social, possa sfruttare la visibilità offerta dal programma a scapito di altri concorrenti meno noti. Il nuovoallievo di Amici ha più di 900mila follower su Instagram.

Molti di quelli che hanno criticato la scelta della produzione, ritengono che, con un pubblico già consolidato, non sia necessario per lui partecipare a un format pensato per scoprire nuovi talenti. Tuttavia, come spesso accade in questi casi, il dibattito potrebbe spegnersi se Diego riuscirà a dimostrare di valere davvero nel corso delle puntate, attraverso le sue *performance e la sua crescita artistica.

Diego Lazzari è la new entry più seguita sui social nella storia di Amici

Il successo di Diego sui social: da TikTok alla Musica

Dal punto di vista musicale, Diego ha già pubblicato diversi singoli di successo, tra cui Ci Sarà Domani, Cambiami La Vita e Mi Chiamava, che hanno ottenuto milioni di riproduzioni su Spotify. Nonostante la sua giovane età, il cantante ha partecipato anche a Sanremo Giovani 2023 con il brano Lontana dai guai,. La sua carriera musicale è inoltre affiancata da una presenza costante sui social, dove ha conquistato un vasto seguito, rendendolo uno dei personaggi più seguiti della sua generazione.

Le relazioni sentimentali di Diego Lazzari

Anche la sua vita privata è spesso al centro dell'attenzione, avendo avuto relazioni con note influencer come Marta Daddato ed Elisa Maino. Attualmente è fidanzato con Camilla De Pandis, anche lei molto conosciuta su TikTok. La sua partecipazione ad Amici 24 rappresenta un'occasione importante per lui, sia per consolidare la sua carriera musicale, sia per dimostrare a tutti coloro che lo criticano di meritare il suo posto nella scuola.