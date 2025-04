Amici 24, anticipazioni serale del 26 aprile: una sola eliminazione, un cantante in lacrime, gli ospiti

Si accendono le luci sul palco di Amici 24 e sulla sesta puntata del talent di Maria De Filippi. Sabato 26 aprile andrà in onda il serale del talent e, secondo le prime anticipazioni trapelate in rete da Superguidatv, anche la prossima puntata sarà piena di colpi di scena.

La sfida tra cantanti e ballerini si fa ancora più accesa e, rispetto alla settimana scorsa, quando ci sono stati due eliminati, questa volta solo uno degli allievi lascerà il programma a fine puntata. Di chi si tratta?

TrigNO ancora in bilico: le anticipazioni di Amici del 26 aprile

Amici

La puntata si apre con un videomessaggio che ricorda Papa Francesco e informa i ragazzi della sua morte, avvenuta lunedì 21 aprile. Poi la gara entra nel vivo.

La prima manche vede la squadra di Zerbi e Celentano come indiscussi protagonisti, infatti vincono la prima sfida. Nonostante il plauso da parte dei giudici e dopo una sfida molto accesa tra Antonia, Daniele e Nicolò, è proprio l'allievo prediletto di Anna Pettinelli a essere l'eliminato provvisorio.

La seconda manche vede il guanto di sfida tra Francesco e Daniele e, a sorpresa, vince l'allievo della Celentano.

Ma in sfida ci sono anche TrigNO, Chiara e Jacopo Sol e, alla fine, è proprio Chiara a finire al ballottaggio. Qui si apre una piccola scenetta tra la De Filippi e TrigNO dove la padrona di casa prende in giro il cantante bonariamente.

Subito si parte con la terza manche che vede, ancora sotto l'occhio dei giudici il talento di TrigNo. E così finisce al ballottaggio con Chiara e Nicolò.

Il cantante della Pettinelli è il primo che si salva e così, come si era ipotizzato, in sfida finale sono finiti Chiara e TrigNO.

Cristiano Malgioglio però non se la sente di votare perché i due ragazzi per lui sono troppo bravi ma, come afferma la De Filippi, a quanto pare, basta il voto di Amadeus e di Elena D'Amario. I due, alla fine, vengono invitati nella casetta per il verdetto finale.

Secondo gli spoiler non ci dovrebbe essere il guanto di sfida tra i prof. e ci sarebbe uno scontro tra Emanuel Lo e la Celentano.

Gli ospiti del sesto serale

Nessun ospite comico nel corso di questo sabato 26 aprile ad Amici 24. Arriveranno invece due ospiti musicali: Holden e Achille Lauro, che si esibirà davanti agli allievi del talent con Amor e Incoscienti giovani, il brano che ha presentato a Sanremo 2025.