Amici 24: "ecco chi sarà eliminato nella puntata di domani 26 aprile", lo spoiler

Ieri, 24 aprile, si è svolta la registrazione della sesta puntata del Serale di Amici 24, che prevede una sola eliminazione. Il talent show di Maria De Filippi andrà in onda domani, sabato 26 aprile in prima serata su Canale 5. Ecco chi ha dovuto lasciare il programma dopo la votazione dei tre giudici Cristiano Malgioglio, Elena D'Amario e Amadeus.

Cosa vedremo domani 26 aprile

Nella puntata di Amici, la gara tra le squadre ha visto alternarsi momenti intensi tra canto e danza. Nella prima manche, i Zerbi-Cele conquistano la vittoria. Antonia vince contro Francesco, TrigNO ha la meglio su Alessia (che riceve i complimenti per aver trasformato un imprevisto in un'opportunità artistica), e Daniele supera Nicolò, che finisce al ballottaggio provvisorio cantando Eco di Joan Thiele.

Nella seconda manche, vincono i Petti-Lo con Francesco e Daniele. TrigNO perde inizialmente contro Antonia e Jacopo, ma si riscatta contro Daniele con Dedicato. In un guanto di sfida modern, Francesco vince su Daniele grazie anche alla partecipazione di Giulia Stabile. Chiara finisce al ballottaggio dopo essersi confrontata con Jacopo e Antonia.

Amici: Chiara

La terza manche è ancora appannaggio degli Zerbi-Cele. TrigNO finisce al ballottaggio. Antonia vince contro Francesco, TrigNO batte Daniele con Wake me up when September ends e Jacopo Sol supera Francesco (anche se su quest'ultima sfida ci sono dubbi).

Nel ballottaggio finale, i tre a rischio sono TrigNO, Nicolò e Chiara. Nicolò viene salvato per primo, lasciando il duello tra TrigNO e Chiara. Malgioglio inizialmente si astiene dal voto, ma Maria spiega che, se gli altri due giudici sono concordi, la sua decisione non è necessaria. TrigNO canta Cento sigarette e durante l'esibizione accarezza Chiara.

Chi lascerà la scuola

Secondo le indiscrezioni di Lollo Magazine, l'allieva eliminata è stata Chiara. Sarebbe stata quindi la ballerina di Alessandra Celentano a dire addio al talent. Se lo spoiler verrà confermata gli allievi che restano in gara sono: