Amici 24, anticipazioni secondo serale del 29 marzo: lite tra Lettieri e Celentano, un solo eliminato

Nella seconda puntata del serale di Amici 24 ci sono nuove sfide e nuovi confronti tra gli allevi. Per il momento, ci sarà un solo eliminato: tutte le anticipazioni

E' iniziato con il botto il serale di Amici 24. Dopo l'eliminazione di Asia e di Vybes nel corso della precedente puntata, sabato 29 marzo si preparano nuove sfide e nuovi litigi. Grazie alle anticipazioni di SuperguidaTv trapelano in rete i primi spoiler sulla puntata in arrivo su Canale 5 e in prima serata. Pare che ci sarà un solo eliminato.

Amici 24: la Celentano contro la Lettieri, chi finisce al ballottaggio finale

Come da consuetudine sono tre le manches della serata. La prima vede i Petti-Letti e i CuccaLO scontarsi e sul palco ci sono Senza Cri, Luk3, e TrigNO. A vincere è la squadra di Petti-Letti, Luk3 è a rischio eliminazione. La seconda, invece tocca a Zerbi -Cele e, di nuovo, Petti-Letti. Nella sfida ci sono TrigNO contro Antonia (vince quest'ultima), Chiamamifaro contro Francesca, e infine Nicolò contro Chiara (e vince l'allievo della Pettinelli). Ed è proprio Chiamamifaro l'eliminata provvisoria. Ma non è tutto.

La terza manches vede di nuovo in sfida Zerbi-Cele e Petti-Letti. E qui c'è il guanto di sfida tra Raffaella e Alessia su una rumba molto audace. Dopo la performance che viene vinta - stranamente - da Raffaella, scatta una lite tra le due prof di ballo. Alessandra Celentano si scaglia contro Deborah Lettieri affermando che "Raffaella è stata al limite del volgare". Oltre a questo, la manches viene vinta dalla scuola di Zerbi-Cele e Raffaella è a rischio eliminazione.

Nel ballottaggio finale ci sono Luk3, Raffaella e Chiamamifaro ma la scelta cade solo sui primi due e per capire chi lascerà la scuola si dovrà attendere la messa in onda della puntata.

Come da consuetudine ci sono tanti ospiti. Tananai canterà il suo nuovo singolo, e la comica Barbara Foria interviene parlando delle sfide della vita con battute molto divertenti.

E infine come momento goliardico non manca il guanto dei prof a tema sensualità. Emanuel Lo balla sulle note di Sexyback, Zerbi scimmiotta Magic Mike, mentre la Lettieri e la Pettinelli diventano le Spice Girls.