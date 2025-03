Amici 24, fa discutere il guanto di sfida di Deborah Lettieri ad Alessia: "Tocca le mie debolezze"

Tensione alle stelle tra gli allievi di Amici 24 che si stanno per preparare alla seconda puntata del serale, in onda sabato 29 marzo su Canale 5. Ed è proprio durante il daytime del 26 marzo che si nota quanto sia diventata seria la sfida. Difatti, un guanto di sfida lanciato da Deborah Lettieri verso Alessia - che è allieva della Maestra Celentano - crea un po' di malumori e apre vecchie ferite che, da parte della ballerina, non si sono mai del tutto risanate.

Le paure di Alessia dopo il guanto di sfida: cosa è successo nel daytime di Amici 24

Alessia ad Amici 24

Tutto è cominciato quanto la ballerina della Maestra Celentano ha ricevuto il guanto da parte della Lettieri che vorrebbe mettere in sfida Raffaella e Alessia in un coreografia di rumba, che le allieve eseguiranno con Mattia. "L'ho scelta perché mette in risalto la pulizia dei movimenti e la precisione delle linee. Nella rumba il movimento deve essere fluido, morbido e pieno. Deve esserci una connessione profonda con il partner", si legge nella lettera di Deborah.

La coach ha scelto questa sfida per un motivo ben preciso. "Desidero che Alessia su liberi finalmente di quegli strati di tessuto che, spesso la maestra Celentano le fa indossare per ballare", aggiunge. "I complessi sul corpo sono più suoi che tuoi", ha continuato. Quindi non una sfida per testare le qualità ma per rompere gli schemi che Alessia ha sulla sua forma fisica.

"Sono nella mia forma fisica migliore adesso, non ho problemi a scoprirmi, mi vedo meglio rispetto ad altri momenti", afferma la ballerina, accettando il guanto. "Delle volte la scelta dei pantaloni parte dalla maestra ed è stata per lo stile di danza. Non sono una 'alice', ma non c'è problema, ognuno ha la sua fisicità", continua. "L'importante è stare ben con se stessi. Non mi vedo così tanto più 'cicciotta' di Raffaella", conclude.

In casetta poi, la ballerina ne ha parlato con Luk3. "Secondo me c'è una provocazione velata, ti sta dicendo 'perché ti copre'?", si domanda il cantante. "Se vuole mettermi contro di lei, non c'è riuscita", fa eco poi la ballerina. "Forse, a differenza di come è lei con gli allievi, tra me e la maestra c'è dialogo. Io conosco mia madre, non mi farà litigare con lei".