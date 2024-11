Amici 24, le anticipazioni di domenica 17 novembre: un cantante sostituito e una ballerina cambia squadra

Si cominciano a delineare nuovi assetti nella scuola di Amici 24, come si nota dalle prime anticipazioni in merito alla puntata in onda domenica 17 novembre. Come ha rivelato_ Superguitatv_, nel pomeridiano si conoscerà il destino di Luk3, Chiamamifaro e Alessia dopo la sfida e, più di tutti, Rudy Zerbi prenderà una decisione su Diego dopo i litigi delle ultime settimane, mentre una ballerina deciderà di cambiare prof. Non mancheranno gli ospiti: nella puntata di domenica è previsto il grande ritorno di Mida (ex allievo di Lorella Cuccarini).

Il risultato delle tre sfide e il destino di Diego ad Amici 24

Nonostante sia stata una settimana molto difficile, gli allievi riescono a mantenere i nervi saldi. Per ora tra i tre sfidanti in gara non c'è nessuna eliminazione, anche se nessuno dei giudici si dimostra estremamente felice dei risulti ottenuti. La gara però continua. Si comincia con il canto che, questa settimana, viene commentatato da Tananai e Carlo Verdone (che parlerà anche della terza stagione di Vita da Carlo), mentre per il ballo c'è Irma de Paola. La classifica viene stilata e in sfida, per la prossima settimana, finiscono Vybes e Rebecca. Ma il momento più difficile arriva quado Rudy Zerbi decide di non lavorare più con Diego.

Amici 24: "Devi pensare meno ai like e ai social..." Il confronto tra Rudy Zerbi e Diego

Durante il daytime di mercoledì, il cantante aveva minacciato di lasciare la scuola perché non contento di una scelta da parte della produzione. Messo in sfida con Antonia, il coach chiede che l'allievo sia sostituito. Ora sia Lorella Cuccarini che Anna Pettinelli si prendono del tempo così da capire cosa sia meglio per loro e la competizione. Francesca - la nuova ballerina - ottiene il permesso di cambiare coach. Ora è nella squadra della Lettieri dato che Emanuel Lo non ha trovato nessun punto d'incontro.

In sfida, inoltre, c'è anche Chiamamifaro che ha vinto contro Kimono (si tratta di Sofia Tornambene che ha vinto X Factor nel 2019). Non mancano gli ospiti. Oltre a Carlo Verdone e Tananai, c'è anche Mida, che viene a presentare il suo singolo dal titolo Morire per te.