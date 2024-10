Amici 24: "Devi pensare meno ai like e ai social..." Il confronto tra Rudy Zerbi e Diego

Durante il daytime del 22 ottobre c'è stato un confronto/scontro tra Rudy e Diego in merito a un compito assegnato dalla produzione del programma che l'allievo non ha voluto portate a termine.

Nel daytime del 21 ottobre si è consumato uno scontro tra Rudy Zerbi e Diego. Il giovane cantate che è entrato ad Amici già con una schiera di follower molto forte grazie alla sua attività su TikTok, non riesce ancora a integrarsi nella scuola e, più volte, è stato ripreso per la sua poca autenticità. Infatti, in precedenza, il cantante ha avuto uno scambio di parole con il suo prof di canto e la stessa de Filippi è intervenuta per calmare le acque. La vicenda si è arricchita di un altro particolare.

Diego contro Rudy Zerbi: lo scontro tra l'allievo e il professore

Nel daytime di oggi, Diego ha avuto già un litigio con Zerbi perché l'allievo non ha voluto portare a termine un compito assegnato da parte della produzione, ovvero redigere una classifica di gradimento degli altri cantanti. Spinto dalla conduttrice che, per l'appunto, era intervenuta nella diatriba, nel corso del daytime di martedì sia Diego che Rudy hanno parlato ancora della vicenda. Come ha rivelato il professore, Rudy accusa Diego di essere poco autentico e poco interessato a esporsi senza la paura del giudizio degli altro. "Vybes si è esposto fin dall'inizio, tu invece non appena hai capito che questa classifica poteva portarti un like in meno e potevi piacere di meno, ti sei tirato indietro", afferma il professore. "Devi liberarti da questa pressione. Devi entrare nel mondo reale", ha aggiunto.

Diego riesce a comprendere il consiglio del suo coach, ma ammette che per lui non è facile riuscire a "vivere il momento" e a "non pensare il giudizio" dato che è grazie al successo che ha ottenuto sui social che è potuto entrare nella scuola di Amici. Reagisce quasi in malo modo ai commenti di Rudy Zerbi ma capisce comunque quale sia il nocciolo della questione. "Questa non deve essere una scusa", continua il professore di canto. "Qui devi dimenticarti dei social e di tutto il resto. "Ti do la mia parola che revocherò la sfida, perché voglio aiutarti a mantenere la tua promessa. Non mi deludere", conclude.