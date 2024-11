Amici 24: chi è Francesca Bosco, la ballerina entrata nel talent dopo la sfida del 10 novembre

Nel corso delle ultime settimane nessuno dei ragazzi che sta animando Amici 24 aveva lasciato la scuola a seguito di una sfida diretta (perché finito ultimo in classifica). Il colpo di scena è avvenuto nella puntata di domenica 10 novembre durante la quale, in una sfida tra Sienna e Francesca - la sfidante -, l'allieva di Emanuel Lo si è trovata costretta a lasciare Amici. Al suo posto è entrata un'altra ballerina che, per l'appunto, sarà seguita dal compagno di Giorgia.

Francesca Bosco: conosciamo meglio la nuova ballerina del talent di Canale 5

Dato che Francesca è entrata da poco nello show, su di lei non si conoscono molti dettagli. La biografia, infatti, è scarna ma grazie alla sua forte presenza sui social si riesce a ricostruire l'immagine della nuova ballerina di Emanuel Lo. Il nome completo è Francesca Bosco. Specializzata in danza moderna, è nata il 6 luglio 2004, è originaria di Priolo, in provincia di Siracusa e, secondo quanto ha pubblicato nel suo account Instagram, si è diplomata alla DAF Dance Arts Faculty. Dice di essere una ragazza molto determinata e con la voglia di mettersi in gioco. Dai primi passi che ha mosso durante la sfida con Sienna, si è notato uno stile più fluido e più pulito rispetto alla sfidante e, nonostante l'alto livello di entrambe, la scelta alla fine è caduta su di lei.

Ottiene la maglia danzando sulle note di Dolcenera e Lift Me Up. A giudicare la sfida è stata Maura Paparo che ha premiato Francesca: "La tua presenza scenica è più delicata, hai una grande tecnica di base classica".

Dunque, Emanuel Lo perde una ballerina con cui stava costruendo un bel percorso ma ne acquisisce un'altra che - dalle prime impressioni - sembra più centrata rispetto a Sienna. Ora è la giovane Francesca che deve cercare di integrarsi nella scuola e inseguire i ritmi frenetici del programma. Navigando in rete, non si apprendono molte altre informazioni. Di sicuro, avremo modo di conoscere meglio la ballerina nel corso delle prossime puntate.