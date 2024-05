Amici 23: Sarah Toscano svela la verità sulla sua relazione con Holden

Sabato sera si è conclusa la ventitreesima edizione di Amici, il talent show ha scelto la sua vincitrice: Sarah Toscano. La cantante, ultima a ricevere la maglia del serale, ha battuto in finale Marisol, la talentuosa ballerina di origine cubana, allieva di Alessandra Celentano.

Il percorso di Sarah verso la vittoria Finale

Oggi su Cosmopolitan, la cantante ha parlato della sua esperienza ad Amici, ammettendo che non credeva di vincere il talent show. "Per niente, perché comunque come si è visto il pomeridiano non è stato facilissimo per me. Ho avuto tanti alti e bassi, non sono arrivata mai in alto in classifica ad eccezione di alcune volte, ero sempre un po' a metà, così così".

Amici 23: Martina Giovannini e Kumo sono una coppia? La foto che conferma le indiscrezioni

La cantante ha provato a capire il motivo per cui il pubblico ha deciso di regalarle la vittoria contro Petit, in semifinale, e Marisol, in finale: "Ho preso questa come un'opportunità di crescita, ho fatto un lavoro enorme su di me, ho colto questa come un'occasione unica sapendo che non mi sarebbe mai ricapitata una cosa del genere - ha spiegato - Ho vissuto ogni singolo minuto che passavo in quella scuola, ho ascoltato e chiesto consigli, ho chiesto di fare lezioni di staging con Isabel, per esempio, perché sentivo che sul palco mancava qualcosa, lei mi ha aiutato tantissimo. Quindi comunque hai tante opportunità per crescere lì dentro, basta volerlo"

Sara durante un serale di Amici 23

I rapporti con Holden e le 'ex minorenni'

Sarah, che dopo la finale ha ricevuto una bellissima dedica da Lorella Cuccarini, ha raccontato di aver legato in particolare con Stella: "Eravamo Cip e Ciop, compagne di stanza, compagne di età, abbiamo condiviso tante cose insieme e ci rispecchiamo tanto l'una nell'altra. Con Stella, Maria e Sofie, proprio con loro tre, 'le ex minorenni"' ci chiamavano, abbiamo vissuto un po' le stesse cose. Già mi mancano e ci stiamo organizzando per incontrarci di nuovo".

Durante l'ultimo mese del talent show sulla vincitrice del talent show sono girati numerosi rumor, secondo le voci del web Sarah avrebbe un flirt con Holden, cantante e allievo di Rudy Zerbi, quinto classificato nell'ultima puntata del talent show. Uno degli indizi che aveva scatenato i fan della coppia era la dedica che il figlio di Paolo Carta aveva fatto nel suo nuovo EP. Il giovane cantante ha ringraziato "Per il supporto e l'ispirazione: George R.R. Martin, Christopher Nolan e Sarah Toscano", l'ultimo nome non è affatto passato inosservato.

Holden ha fatto una dedica a Sarah

Parlando del sul rapporto con Holden, ecco cosa ha detto Sarah Toscano: "È una bellissima persona, ci siamo legati tanto nell'ultimo periodo perché nel primo tempo era molto più riservato lui, poi si è aperto, diciamo da Natale in poi, con tutti. Però è nata una bellissima amicizia con tutti e niente, non è che c'è tanto altro da dire, per la verità, ci vogliamo bene".