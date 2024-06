Amici 23, Mew e Matthew: lei parla della loro crisi e mostra cosa ha fatto per lui

Secondo alcune voci la coppia nata durante l'ultima edizione del talent show di Maria De Filippi è in crisi: la cantante è intervenuta per chiarire cosa si nasconde dietro questi rumors

L'ultima edizione di Amici, la ventitreesima, ha regalato al pubblico non solo talenti, ma anche delle coppie che hanno trovato l'amore tra le mura della Casetta dove i ragazzi hanno vissuto da settembre fino alla fine del talent show. Una delle coppie più amate dal pubblico è quella composta da Mew e Matthew. Nelle ultime ore sui social si sono moltiplicate le voci che parlano di una crisi tra i due cantanti.

Le dichiarazioni di Mew sulla sua relazione con Matthew

L'allievo di Rudy Zerbi prima e di Anna Pettinelli dopo, e l'allieva di Lorella Cuccarini non hanno portato a termine il loro percorso nella scuola. I due ragazzi abbandonarono il programma perché, come lei raccontò a Verissimo, "La depressione è tornata nel momento più bello della mia vita" e lui decise di non lasciarla sola e di seguirla.

Nonostante le voci di crisi, la storia tra Mew e il suo fidanzato prosegue senza intoppi importanti. "Matthew in molteplici situazioni mi ha letteralmente salvato la vita. Non è solo il mio ragazzo, è il mio migliore amico ed è una persona alla quale sarò per sempre riconoscente indipendentemente da come andrà la nostra storia d'amore. Non sapete nulla e mai lo saprete", ha scritto la ragazza.

Mew e Matthew nella scuola di Amici

Tuttavia, la parte finale del messaggio non lascia tranquilli i fan del duo. Nei giorni scorsi, Mew si è tatuata il nome del suo ragazzo sull'avambraccio, nonostante le raccomandazioni dei fan che le avevano chiesto di non farlo per scaramanzia. Infatti, molti personaggi dello show business, dopo essersi fatti il classico tatuaggio di coppia, hanno visto finire la loro storia d'amore e sono stati costretti a ricorrere al laser per rimuovere un nome che a quel punto evocava solo brutti ricordi.