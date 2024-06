Amici 23, Gaia De Martino in lacrime: “Non me lo aspettavo". Ecco cosa ha raccontato la ballerina

Gaia De Martino è una delle allieve di Amici 23 che ha riscosso grande successo tra il pubblico che ha seguito il programma. La ballerina napoletana, entrata nella scuola grazie a Raimondo Todaro, ha vissuto un momento di forti emozioni ieri sera, durante il concerto di Ultimo nello stadio della sua città, come ha raccontato lei stessa sui social.suo profilo social.

Gaia De Martino circondata dai fan allo stadio

Ultimo, il cantautore romano, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe in attesa di un figlio con la fidanzata Jacqueline Luna, figlia di Heather Parisi, ha tenuto due concerti a Napoli nel fine settimana. Il cantautore ha fatto registrare il sold out, e tra i tantissimi giovani che hanno affollato il prato e gli spalti dello stadio c'era anche Gaia De Martino, la ballerina di Amici.

L'episodio che ha eccitato Gaia De Martino è stato raccontato dalla stessa ragazza sui suoi profili social, condividendo un video su X in cui ha spiegato quello che è successo quando una parte degli spettatori l'ha riconosciuta. "All'improvviso tutta la curva ha urlato il mio nome....non me l'aspettavo!", ha scritto la ballerina napoletana nella caption. L'episodio l'ha commossa fino alle lacrime, come si legge nella caption: "Ho pianto !!!!!!!sono grata per l'amore che mi date!".

Gaia nella scuola di amici è stata fidanzata con Mida

Prima che il concerto iniziasse, inoltre, in tanti si sono avvicinati alla ballerina per chiederle di firmare un autografo, un' accoglienza da vera star per Gaia. L'allieva del talent, nella fase finale del programma si infortunò e fu sostituita da Aurora Ranvestel, ad una condizione, come le disse Raimondo Todaro: "Se lei dura, poi torni a ballare tu. Se questa ragazza viene eliminata, anche tu esci". Purtroppo Aurora uscì alla quinta puntata del talent show e Gaia De Martino fu costretta ad abbandonare il programma.