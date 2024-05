Amici 23: Martina Giovannini e Kumo sono una coppia? La foto che conferma le indiscrezioni

L'amicizia tra Martina Giovannini e Kumo, nata nella casetta di Amici 23, è sempre stata analizzata dai fan che seguono il programma anche durante il daytime del talent show. Il loro sostenersi sempre aveva fatto nascere le classiche ship da reality. Ebbene ora sembra che i passeggeri di questa 'nave' avessero ragione, come dimostrerebbe uno scatto apparso sui social nelle ultime ore.

Una foto per far sognare i fan

Ieri alcuni allievi di Amici 23 hanno partecipato ad un evento per incontrare i loro fan. Alla reunion hanno partecipato tantissimi beniamini dei giovani artisti che in questi mesi hanno animato il talent show di Maria De Filippi. Tra di loro c'erano anche Martina Giovannini e Kumo.

Subito dopo il meeting. Kumo ha condiviso due storie su Instagram. Nella prima c'era un messaggio: "Raga ho trovato questa frase che volevo condividere con voi: 'Non si può scegliere di chi innamorarsi, ci si innamora e basta. Amare, quello che viene dopo, è una scelta'".

Nella successiva storia, ha pubblicato una foto in cui c'erano lui e Martina, uno vicino all'altro come le bocche a cuoricino. Sembra quindi che Kumo si sia messo definitivamente alle spalle la storia con la ragazza con cui stava prima di entrare nel programma. Il ballerino, primo allievo eliminato durante il serale, nella sua ospitata a Verissimo, alla classica domanda di Silvia Tofannin "E l'amore?", aveva risposto "Sono entrato da fidanzato e mi sono lasciato per problemi di coppia. Per ora non sto cercando nulla. Nella casetta non ho cercato nulla se non amicizia. Adesso mi auguro di vivere di danza e fare molte esperienze".

Marina invece, nello stesso salotto televisivo, aveva confermato che Kumo era stato uno dei primi allievi a sentire dopo l'eliminazione del quattro maggio, ma aveva precisato che tra loro c'era solo amicizia. Subito dopo l'addio al talent show la cantante, una volta tornato sui social ha lasciato un messaggio per raccontare la sua avventura nel talent show.

"Mi sono presa del tempo per trovare le parole giuste ma in realtà parole non ci sono.È stata un'esperienza magnifica, che mi ha insegnato tanto a livello artistico ma soprattutto personale.Ho incontrato persone che non dimenticherò mai e ringrazio con tutto il mio cuore. Grazie ad Amici e Maria per l'opportunità che mi hanno dato, ai vocal coach e ai professionisti per tutti gli insegnamenti e i preziosi consigli e a tutti i miei compagni di viaggi"