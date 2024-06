Amici 21, Christian Stefanelli: " A tutto esiste un limite". Mattia Zenzola è il destinatario del messaggio?

Uno dei legami più stretti nati tra i concorrenti di Amici 21 è stato quello tra Christian Stefanelli e Mattia Zenzola, ballerini voluti nella scuola da Raimondo Todaro. Tuttavia, nelle ultime ore, un messaggio pubblicato da Christian nelle sue storie di Instagram è stato interpretato dai fan come uno sfogo contro Mattia.

La crisi dell'Amicizia tra Christian e Mattia

Il loro rapporto fraterno era stato suggellato da un tatuaggio che i due avevano mostrato sui social: "Per una persona che ho conosciuto qui ho fatto il primo tatuaggio della mia vita. C'è scritto 'frate'. Ti puoi portare anche delle persone fuori nella vita", aveva scritto Zenzola prima della finale di Amici 22.

"Il tatuaggio l'ho fatto l'anno scorso con Christian che è entrato nel mio cuore da subito, lui è il mio fratello a tutti gli effetti. Se mi sta guardando lo saluto tanto. Non avendo il telefono adesso non posso sentirlo", si leggeva nella didascalia. I due avevano partecipato ad Amici 21, ma Mattia aveva dovuto abbandonare il programma per un infortunio. A settembre fu riammesso nella scuola e vinse la ventiduesima edizione del talent show, battendo Angelina Mango al ballottaggio finale.

Christian Stefanelli con la maglia del serale di Amici 21

Come spesso accade anche nelle coppie, il tatuaggio non ha portato fortuna. Nelle ultime settimane i fan dei ballerini hanno notato l'assenza di condivisioni comuni sui rispettivi profili, suggerendo un allontanamento. Il messaggio condiviso da Christian nelle sue storie su Instagram sembra confermare questa ipotesi.

Poco fa, l'ex ballerino di Raimondo Todaro ha rivelato che una relazione che considerava fraterna ha subito una brusca frenata. "A tutto esiste un limite, io non sono in grado di far finta per quieto vivere, per me, fare intendere non è possibile. Io sono questo!", ha scritto, sottolineando di aver sempre difeso e sostenuto la persona a cui si riferisce, senza mai nominarla.

Christian ha detto di "non poter fingere per mantenere la pace" perché preferisce affrontare la verità, anche se deludente. "Per me un amico è colui che ti aiuta a risolvere i problemi, che si espone quando chiedi aiuto. La delusione è grande" ha continuato, concludendo che ha sempre preferito la verità anche se è più facile "dire ciò che le persone vogliono sentirsi dire".

Nel frattempo, Mattia è stato avvicinato a Benedetta Vari, con cui è stato visto spesso insieme e con la quale ha condiviso molte foto sui social. L'esperta di gossip Deianira Marzano ha fatto notare che Simone Maselli, storico ex fidanzato della ballerina, ha cancellato tutte le foto della ragazza dal suo profilo Instagram.