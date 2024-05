Amici 23, la grande finale. Chi sarà la nuova Angelina Mango?

Quattro cantanti e due ballerini. La 23esima edizione di Amici di Maria arriva alla sua finalissima con sei finalisti, e non 5 come previsto, perché il leggendario pongo-regolamento del programma ha improvvisamente ripreso vita. In semifinale, Maria e i suoi autori hanno praticamente scherzato con il pubblico e con gli alunni in gara, arrivando al ballottaggio finale tra due cantanti. A sorpresa, dopo 3 ore e mezzo di programma, nessuno è stato eliminato e sono così tutti planati in finale. Marisol e Dustin per il ballo, ma soprattutto Holden, Petit, Mida e Sarah per il canto, ad un anno dal trionfo di quella Angelina Mango che è poi letteralmente esplosa.

Scuola di fenomeni

Maria De Filippi in studio

Esattamente un anno fa la giovane Mango batteva in finale Wax, iniziando così un percorso che l'ha vista da subito trasformarsi in autentica sorpresa musicale. Prima il tormentone estivo Che t'o dico a fa', poi lo sbarco all'Ariston e la vittoria del Festival di Sanremo con La Noia, fino al 7° posto all'Eurovision di Malmo, in Svezia. Perché dopo 23 anni di vita Amici di Maria de Filippi continua a sfornare talenti, per quanto siano molti ma molti di più quelli illusi e bruciati rispetto a coloro che riescono poi effettivamente a lasciare il segno e a sfondare nel competitivo mondo della musica. Basti pensare che all'ultimo Festival di Sanremo, oltre ad Angelina Mango erano ben 8 gli ex "alunni" di Amici tra i 30 Big in gara. Quasi uno su tre. Ovvero Emma Marrone, vincitrice di Amici nel 2010; Alessandra Amoroso, vincitrice di Amici nel 2009; Annalisa, finalista ad Amici nel 2011; i The Kolors, vincitori di Amici nel 2015; Irama, vincitore di Amici nel 2017; Sangiovanni, secondo ad Amici nel 2020; Maninni, visto ad Amici nel 2017; e i Santi Francesi, visti ad Amici nel 2017. Segno che la fabbrica di Maria De Filippi continua ancora oggi ad intercettare i gusti del pubblico esplicitando un'indubbia capacità nel coltivare ugole e longilinei corpi da catapultare poi nel magico mondo del lavoro, tra discografia e ballo.

8 mesi di scuola

Per arrivare a tutto ciò il percorso didattico è lungo e indubbiamente sfiancante, perché Amici è una scuola catodica che è iniziata il 24 settembre 2023, con la fine segnata al 18 maggio 2024. 237 giorni di insegnamenti, telecamere, microfoni, sfide, pianti, litigi, amori e chi più ne ha più ne metta.

34 settimane al cospetto di professori dall'ego spropositato chiamati a plasmare, svezzare, educare, consigliare, con 23 pomeridiani e 113 day-time per la prima fase del programma e ben 9 prime serate con questa seconda e ultima fase che nel corso del tempo si è trasformata in un circo ad uso e consumo dei professori, suddivisi in squadre e incaricati di intrattenere, spesso nel peggiore dei modi. La coppia Rudy Zerbi/Alessandra Celentano, in tal senso, è ormai diventata un tripudio di stancante cretineria, se solo non fossero due professionisti assoluti che non a caso hanno portato ben 4 concorrenti su sei in finale.

Bookmakers e televoto, chi vince?

Bookmakers alla mano è il 18enne Petit (Salvatore Moccia), romano, l'annunciato vincitore, cantante nonché nipote di Nadia Rinaldi che dovrà vedersela con Sarah Toscano, 18enne cantante di Vigevano. Secondo le quote degli scommettitori saranno loro due a giocarsi la finalissima di Amici, con Marisol Castellanos, 18enne ballerina cubana, 3a incomoda. Più staccati il chiacchierassimo Holden (Joseph Carta), 23enne figlio del musicista e produttore discografico Paolo Carta, marito di Laura Pausini, il 22enne ballerino australiano Dustin Taylor e il 23enne rapper nato a Caracas Mida (Christian Prestato).

Per la finalissima riprenderà forma la diretta tv, con il potere decisionale che tornerà ai telespettatori e al televoto. Chi vince si porta a casa 150.000 euro. Dopo aver deciso chi eliminare per otto puntate, i discussi e discutibili giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi assisteranno allo spettacolo senza più poter mettere bocca su promossi e bocciati, mentre saranno i giornalisti, in collegamento, ad assegnare il premio della critica dal valore di 50.000 euro. Sognando Sanremo 2025.