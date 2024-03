Amici 23: Nicholas e Sara vanno al serale, la decisione di Emanuel Lo e la reazione di Raimondo Todaro

Nel penultimo appuntamento domenicale di Amici 23, due allievi hanno ottenuto la maglia color oro per il serale: Nicholas e Sara. Il ballerino è stato al centro di un'accesa discussione dopo aver deciso di passare nella squadra di Emanuel Lo, abbandonando il team di Raimondo Todaro che, a settembre, gli aveva dato il banco del talent show.

Sara riceve la maglia per il serale

La prima a ricevere la maglia per il serale è stata Sara, diventata la nona allieva ad essere ammessa alla parte finale di Amici 23. A consegnarle la maglia è stato il suo professore, Emanuel Lo.

"Le parole scorrono naturalmente con te, non ho bisogno di cercarle. Da quando sei entrata, mi hai dato tanto e non so se sono riuscito a ricambiare tutto" - le ha detto Emanuel Lo - "Hai un talento notevole e sono orgoglioso di averti scelto e portato in questa scuola. Tu lo sai, ti avrei dato la maglia del serale già il primo giorno, ma oggi te la posso consegnare, è tua".

Dopo aver preso la maglia, Sara ha abbracciato Maria De Filippi ed Emanuel Lo, poi ha chiesto di dire due parole: "Questo è il mio sogno che si avvera. Fino ad oggi era solo un sogno ad occhi aperti, ma da oggi è realtà. Ma ancora non riesco a crederci. Grazie a voi, a tutti voi".

Nicholas e Sara conquistano il Serale di Amici 23

Nicholas conquista il serale

Nel daytime di venerdì 1° marzo, Nicholas è passato nella squadra di Emanuel Lo. Il ballerino, dopo una discussione con Raimondo Todaro, aveva deciso di lasciare la scuola. Nicholas aveva chiesto al suo professore se meritava il serale, ma Todaro gli aveva risposto che altri allievi, come Sara, lo meritavano più di lui.

Oggi, Emanuel Lo, dopo aver battibeccato con Raimondo, ha spiegato che nonostante le lacune di Nicholas sa come lavorare con lui, evidenziando i progressi fatti dal ballerino da settembre ad oggi. Emanuel ha poi fatto entrare tutti i professionisti che seguono i ragazzi giornalmente.

Rispondendo alla domanda del coreografo, tutti hanno affermato che Nicholas merita il finale. Il compagno di Giorgia ha chiesto a Nicholas di improvvisare sulle note di "Happier" e di eseguire un passo a due con Elena su "Ti sento".

Amici 23, Lite tra Raimondo Todaro e Emanuel Lo. "Non gettare mer*a sui colleghi"

Al termine, Emanuel ha detto a Nicholas: "Tu possiedi una forza interiore straordinaria, un'elevazione notevole, un equilibrio innato. Sei un partner di ballo eccezionale e hai il sostegno del pubblico. Noi siamo artisti della danza, creatori che si esibiscono per il pubblico. Oggi, voglio dirti che hai conquistato il Serale. È il momento di indossare la tua maglia con orgoglio, in onore del tuo percorso e della tua trasformazione".

Dopo i ringraziamenti agli insegnanti, con tanto di baciamano ad Alessandra Celentano, Nicholas ha chiesto di poter ringraziare i ballerini professionisti: "Ho imparato molto da voi, ce l'abbiamo fatta."

"Nicholas, fare le valigie era un modo perchè io ti rincorressi?" aveva detto poco prima Raimondo Todaro "Quando andrai a New York, sarà per merito mio, lo dovrai a me", ha detto il coreografo riferendosi alla borsa di studio vinta da Nicholas.

"Non è né merito tuo, né merito mio. Lo deve a se stesso e ai sacrifici che ha fatto in sala prova in tutti questi mesi", ha precisato Maria De Filippi.