Amici 23: Emanuel Lo soffia Nicholas a Raimondo Todaro, Anna Pettinelli offre una maglia a Lil Jolie

Il mondo di Amici 23 continua a sorprendere il suo pubblico con colpi di scena, come quelli vissuti durante il daytime trasmesso venerdì 1° marzo 2024. Mentre il Serale si avvicina e la competizione si fa sempre più serrata, i professori si trovano di fronte a scelte difficili nella formazione delle loro squadre, come è successo oggi a Nicholas e Lil Jolie, convocati da Emanuel Lo e Anna Pettinelli.

Con solo 15 posti disponibili per il serale e 8 maglie assegnate e 9 allievi attualmente in gioco, come comunicato dalla produzione durante lo scontro tra i professori di alcuni giorni fa, l'attenzione si concentra sulle decisioni dei docenti e sulle emozioni degli aspiranti artisti. Ad oggi le maglie sono state assegnate a Dustin, Marisol, Gaia, Lucia, Martina, Holden, Petit e Mida.

Nicholas passa con Emanuel Lo ad Amici 23

L'episodio di oggi ruota intorno a Nicholas, il ballerino che si trova di fronte a una scelta cruciale. Dopo aver espresso il suo disappunto per il comportamento del suo professore Raimondo Todaro, che preferirebbe portare Sofia al Serale anziché lui, Nicholas decide di lasciare Amici, convinto di non essere apprezzato all'altezza del suo impegno.

Ad Amici 23 Emanuel Lo oggi ha preso in squadra Nicholas, allievo di Raimondo Todaro

Mentre il ballerino, deciso ad abbandonare il programma, sta facendo le valigie ed i suoi compagni provano a dissuaderlo, nella Casetta entra Emanuel Lo, il coreografo, dopo avergli svuotato la valigia gli chiede di seguirlo. Nella sala prove Nicholas si esibisce sia da solo che con Elena D'Amario.

Emanuel Lo, dopo essersi complimentato con il ballerino per la sua capacità di fare le prese con pochi anni di esperienza alle spalle e per il percorso di crescita fatto all'interno del talent show, lo invita ad unirsi alla sua squadra. Prima di uscire dalla casetta per andare in sala prova, Nicholas era stato salutato con affetto dai compagni, convinti che la scelta di Emanuel Lo fosse il prologo alla maglia per il serale dell'ex allievo di Raimondo Todaro.

Ma mentre Nicholas trova una nuova casa nella squadra di Emanuel Lo, altri si trovano ad affrontare le incertezze e le pressioni della competizione. Kumo, temendo di essere escluso dalla formazione di Lo a causa dei nuovi arrivi, si prepara a una sfida imminente.

La proposta di Anna Pettinelli a Lil Jolie

Nel frattempo, un'altra situazione carica di tensione coinvolge Lil Jolie e Anna Pettinelli. Dopo un confronto diretto tra le due, Lil Jolie si trova ad affrontare una decisione difficile: accettare l'offerta di Pettinelli e unirsi alla sua squadra, o restare con Rudy Zerbi e rischiare di non accedere al Serale.