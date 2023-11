Amici 23: Maglia sospesa a Simone Galluzzo, tre borse di studio e la rivincita di Nicholas

Il daytime del 7 novembre ad Amici 23 è stato estremamente emozionante e carico di tensione. Tre studenti avranno l'opportunità di volare a New York grazie a una borsa di studio dell'Alvin Ailey School. Emanuel Lo ha sospeso la maglia di Amici a Simone Galluzzo a seguito di alcuni commenti irriguardosi del ballerino.

Simone Galluzzo si confronta con Alessandra Celentano ed Emanuel Lo nel daytime di Amici

Dopo essere giunto in fondo alla classifica nella puntata del 5 novembre ad Amici, Simone Galluzzo ha espresso le sue lamentele riguardo alla sua posizione e ai commenti negativi di Alessandra Celentano.

Oggi, Celentano e Emanuel Lo hanno convocato gli studenti in studio e mostrato loro il video in cui il ballerino esprime le sue lamentele: "Non sono d'accordo sulla classifica e sul tipo di giudizio che mi ha dato lei" ha dichiarato Simone, riferendosi ad Ambeta.

"Simone, chi sei tu per dire di non essere d'accordo con la classifica, di non essere d'accordo con il giudizio che fa 'lei'? Non sei un ballerino, non sei un professionista, né un coreografo,", lo ha rimproverato prontamente Alessandra Celentano.

Sospensione della Maglia di Amici

Durante la discussione, anche Emanuel Lo è intervenuto, chiedendo al suo allievo: "Se pensavi una cosa del genere, perché non gliel'hai detto in faccia?".

I due maestri hanno sottolineato che Simone è arrivato ultimo per tre volte e dovrebbe concentrarsi sul superare i suoi limiti anziché lamentarsi dei giudizi dei professionisti. Alla fine, la maglia di Amici è stata sospesa a Simone.

Tre Borse di Studio per la Ailey School di New York

La Ailey School di New York ha condotto delle audizioni presso gli studi di Amici e ha assegnato ben tre borse di studio agli allievi del talent show taliano. Al termine delle prove, i professori sono rimasti estremamente soddisfatti delle performance dei ragazzi, tanto che hanno deciso di assegnare ben tre borse di studio.

"È stato bellissimo essere stati qui con voi. Siete stati eccezionali, ci avete regalato tanta energia. Eravamo venuti qui per un posto ma stiamo considerando di proporlo a più di una persona", hanno detto agli allievi i tre professionisti.

La prima ballerina a ricevere la borsa di studio è stata la diciassettenne Marisol perché ha dimostrato tutte le qualità necessarie per un danzatore. Il secondo vincitore è stato Dustin: "Hai tutti gli elementi per diventare un grande professionista", hanno dichiarato gli insegnanti statunitensi.

Rivincita per Nicholas

Il terzo premiato, a sorpresa, è stato Nicholas, l'allievo precedentemente criticato da Alessandra Celentano e difeso da Elena D'Amario: "Abbiamo notato grandi potenzialità in te. Devi dedicarti molto al lavoro, ma possiedi disciplina e determinazione. Abbiamo visto il tuo impegno, sei il tipo di studente che la Ailey School ricerca".

Questa è stata una significativa rivincita per Nicholas e per coloro che hanno creduto in lui, come Raimondo Todaro, che lo ha voluto nella scuola di Amici. Dopo molte critiche da parte di Alessandra Celentano, e in parte da Emanuel Lo, Nicholas può finalmente tirare un sospiro di sollievo e volare a New York per sviluppare ulteriormente le sue potenzialità.