Amici 23, Lite tra Raimondo Todaro e Emanuel Lo. 'Non gettare mer*a sui colleghi'

Finale esplosivo per Amici 23 del 25 febbraio: durante la conclusione della puntata, è scoppiata una lite improvvisa tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo, con l'intervento di Alessandra Celentano. Le tensioni sono aumentate dopo il compito assegnato da Emanuel a Nicholas, allievo di Todaro.

Ogni settimana, i professori di Amici 23 assegnano compiti ai ragazzi per spingerli al di fuori della loro comfort zone. Oggi, Nicholas Borgogni ha eseguito il compito assegnato da Emanuel Lo, che consisteva nel lavorare su elementi tecnici non abituali per lui.

Il giudizio di Emanuel Lo su Nicholas

Al termine dell'esibizione, Nicholas ha ammesso di essersi sentito più a suo agio durante le prove, ma ha comunque detto di essere soddisfatto della sua prova, considerando che a settembre non sarebbe stato in grado di eseguire quella coreografia.

"La felicità rispetto al miglioramento che vedi ci può anche stare, secondo me questo era un compito portato sotto la sufficienza, di tanto" ha detto Emanuel - "Tu sei entrato qui dentro nella categoria 'modern', in quella categoria ci sono elementi che non possono mancare. Non so di chi sia la colpa ma da settembre ad oggi non possiamo appoggiarci su due tre elementi che tu sai fare bene"

"Il compito di oggi" ha continuato Emanuel "Aveva qualche elemento in più, inoltre il movimento, tra una parte è l'altra, mi dispiace dirlo, era veramente scadente. Voglio che sia chiaro che per me tu puoi fare questo lavoro ma non oggi. Per me non sei pronto. Hai bisogno di tanto tempo".

"Più di questo non so. Grazie per il compito, ma non credo che il movimento come ha detto lei sia scadente perché altrimenti i professionisti me lo avrebbero fatto notare", ha ribattuto Nicholas. "Comunque scadente sì, rispetto a quello che può fare un ballerino - si è corretto il coach - Magari scadente era forte come espressione però ecco, un livello troppo basso per come si deve ballare qua".

La lite tra Raimondo e Emanuel ad Amici 23

Nella discussione è intervenuto anche Raimondo, tutor di Nicholas: "Penso che a volte confondiamo i ragazzi. Ricordo Alessandra Celentano che ha detto poche settimane fa di non far mettere in coreografia cose che non si sanno fare, come ad esempio i giri alla seconda".

"Ho capito ma noi siamo qui a studiare e quello che dice la Celentano non sempre mi trova d'accordo", è stata la risposta di Emanuel Lo.

"Ma di cosa stiamo parlando? È evidente che il ragazzo è migliorato ma non è pronto. Tutti possiamo fare i ballerini, ma dipende come lo facciamo", ha detto la Celentano "Ha fatto un sacco di compiti, anche miei, ci mancherebbe che non fosse migliorato", ha spiegato la maestra, sottolineando che i miglioramenti di Nicholas non bastano per fargli raggiungere la sufficienza.

Emanuel Lo ha chiesto a Raimondo di prendere una decisione, se ha intenzione di dare la maglia per il serale al ballerino deve farlo lavorare in maniera diversa.

"Buttare me.da sul lavoro dei colleghi non è mai bello" si è ribellato Raimondo, intimando al collega di fare silenzio e lasciarlo parlare. "Tu stai buttando mer.a sul mio lavoro, pensando che io vada dai professionisti e gli chieda di fare lavorare Nicholas solo sulle coreografie in cui è bravo", ha ripetuto Raimondo visibilmente alterato.

"Modera le parole" gli ha replicato Emanuel "non sto buttando mer.a su di te, sto solo dicendo che forse non ti sei accorto che Nicholas avrebbe avuto bisogno di coreografie diverse".

"Abbi almeno le pal.e di mantenere il punto su quello che hai detto", ha insistito Raimondo. Maria De Filippi ha provato a moderare i toni dei due coach: "Raimondo penso che Emanuel volesse dire che Nicholas in questi mesi poteva lavorare su ciò in cui è meno forte".

Poi, rivolgendosi a Nicholas, Maria De Filippi lo ha invitato a non rimanerci male, cerca di prendere il buono di quello che ti ha detto Emanuel Lo.