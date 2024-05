Amici 23, Holden: "Sono stato il ribelle della casa...". Le confessioni del cantante

Uno dei protagonisti di Amici 23 è stato Holden, scelto da Rudy Zerbi nella prima puntata del programma è arrivato alla finalissima del talent show piazzandosi al quinto posto. Il giovane cantante ha raccontato a Cosmopolitan il suo percorso nel programma di Maria De Filippi svelando i cantanti con cui gli piacerebbe duettare.

Il percorso nella scuola

Figlio di Paolo Carta, batterista e marito di Laura Pausini, è arrivato nella scuola con l'etichetta di 'figlio di', ma come era già successo a LDA, figlio di Gigi D'Alessio, alla fine del suo percorso nella scuola tutti hanno apprezzato il suo talento e oggi viene riconosciuto semplicemente come Holden.

Il suo percorso ad Amici è stato caratterizzato da alti e bassi, era anche uscito dalla scuola alla vigilia del serale per uno screzio con Rudy Zerbi. Alla rivista raccontato le sue impressioni sui mesi passati nella casetta del programma. "Nella casa forse sono stato considerato un ribelle" ha spiegato, raccontando di essersi legato in particolare ai ballerini Kumo e Simone e ai cantanti Petit e Sarah, con quest'ultima ci sono state anche voci di un flirt smentite durante un'intervista a Verissimo.

Simone, il ballerino amico di Holden

Amici 23: storia d'amore già finita? Due allievi smettono di seguirsi sui social

"Alla fine siamo portati tutti a conoscerci bene, a conoscerci davvero, poi chiaramente c'è con chi magari vai meno d'accordo però alla fine eravamo tutti in sintonia", ha aggiunto Holden che ieri, venerdì 24 maggio, ha pubblicato il suo primo EP 'JOSEPH', dove si possono ascoltare "Dimmi che non è un addio" e "Nuvola", già certificati Disco d'Oro e Ossidiana, a cui ha partecipato anche Sarah Toscano.

Il nuovo EP 'JOSEPH' e le collaborazioni

"Il fatto di essere riuscito anche a superare certe sfide, anche il tempo lo era, perché il lavoro dedicato della settimana era dedicato chiaramente alla preparazione della puntata, alle lezioni che avevamo, quindi una vera sfida è stata quella di riuscire a completare sotto tutti gli aspetti quindi anche seguendo la produzione, il mix & master, essere riuscito a fare entrambe le cose per me è una grande cosa e sono molto contento di questo", ha detto il giovane cantante rispondendo alla domanda su cosa rappresentasse per lui questo disco.

Holden durante la finale di Amici 23

In JOSEPH c'è un feat con Gaia, Holden rivela che sono molti cantanti e produttori che stima e con cui vorrebbe collaborare "Mi piace tantissimo Mace" ha detto aggiungendo che stima molto Hirama e Mahmood e altri artisti con cui vorrebbe avere anche solo uno scambio di idee.