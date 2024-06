Amici: flirt in corso tra due ballerini del programma, il video che fa discutere

Un video su X sta facendo parlare molto i fan di Amici. Due amati protagonisti del programma, infatti, sembrano scambiarsi un bacio nella clip diventata virale sull'ex Twitter. I protagonisti di questo rumor sono Isobel Kinnear, ex allieva e attuale professionista del corpo di ballo della trasmissione, e Alessio Gaudino, ballerino della quindicesima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Possibile romance tra Isobel Kinnear e Alessio Gaudino?

Nella didascalia della clip si legge "Sorpresa riuscita". Lui è seduto su una sedia, mentre la ragazza di origini australiane gli arriva alle spalle, silenziosa, e gli butta le braccia al collo. I due si avvicinano e sembrano scambiarsi un bacio, anche se la prospettiva della ripresa non ci permette di essere assolutamente certi che le loro labbra si siano toccate.

Isobel, come i suoi numerosi fan sanno, ha partecipato alla ventiduesima edizione di Amici, quella andata in onda lo scorso anno. Durante la permanenza nella scuola si era legata al cantante Cricca. I due ufficializzarono la loro relazione lo scorso agosto con una foto condivisa sui profili social e all'inizio del 2024 si sono lasciati.

Isobel Kinnear ad Amici 22

In quei giorni Cricca, riferendosi a un suo viaggio in Togo, scrisse: "Non so perché sono partito, ma so che ne avevo bisogno. Non so se sia per la rottura con Iso, ma so che mi ha fatto e continua a farmi male. Non so se riuscirò a reggere il mondo della musica e della fama, ma so che lo amo. Non so... Ma so che è arrivato il momento di smettere di pensare e iniziare a vivere".

Alessio Gaudino è stato a lungo fidanzato con Federica. I due non hanno mai ufficializzato la loro rottura, ma da tempo non compaiono più insieme nelle foto condivise sui social. Dopo aver partecipato ad Amici e ad Amici Speciali, la sua carriera artistica lo ha visto affiancare personaggi come Alessandra Amoroso e Claudio Baglioni nelle loro tournée.