Amici 23: storia d'amore già finita? Due allievi smettono di seguirsi sui social

L'edizione di Amici 23 si è conclusa sabato 18 maggio con la vittoria di Sarah Toscano. Gli allievi usciti dalla scuola ora si sono immersi nella vita reale, come già avevano fatto i loro compagni eliminati prima del serale. Nel frattempo, i follower che seguono i giovani artisti sui social hanno notato che due di loro hanno smesso di seguirsi, fatto rilevante considerando che si stavano frequentando.

Una relazione al capolinea

La coppia che sarebbe scoppiata sarebbe quella composta da Ayle e Lucia Ferrari. Il primo è stato nella scuola come allievo di Anna Pettinelli, mentre la seconda, una ballerina, ha partecipato al talent nella classe di Emanuel Lo. La loro amicizia si era trasformata in qualcosa di più una volta lasciata la scuola di Maria De Filippi.

Ayle nella scuola di Amici 23

Durante la sua partecipazione al salotto di Silvia Toffanin, ospite di Verissimo, Lucia aveva condiviso: "Quando sono uscita da Amici ci siamo visti ed è andata molto bene. Abbiamo girato per Roma, la nostra è un'amicizia speciale. Per adesso non voglio essere impulsiva, aspettiamo e vediamo come si sviluppa. Sono stupita dal fatto che tante persone mi chiedano di questa cosa".

Ora, tuttavia, come segnalato dai follower sui social, sembra che i due abbiano smesso di seguirsi, con particolare attenzione al fatto che sia stato l'ex allievo della Pettinelli a togliere il follower alla ballerina. Un gesto che in questi tempi ha un unico significato: la loro 'amicizia speciale' è terminata e ognuno ha preso la sua strada. Su X si ironizza sulla loro relazione "durata Natale e Santo Stefano".

Lucia durante un pomeridiano

Elia Faggella, conosciuto come Ayle, ha pubblicato il suo nuovo singolo "Il tuo nome" lo scorso marzo, scritto dallo stesso ex allievo del talent show. Per ironia della sorte, il brano tratta proprio di una storia d'amore finita.