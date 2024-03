Amici 23: Holden insulta Rudi Zerby e lascia il programma alla vigilia del serale

Lo speciale di Amici 23 del 22 marzo è stato focalizzato su una reazione inattesa di Holden: l'allievo di Rudy Zerbi ha lasciato la scuola alla vigilia del serale per motivi personali. Il cantante ha avuto una crisi di panico che lo ha spinto a chiudersi in bagno, saltando il duetto con Petit. In seguito, dopo essere stato rimproverato per questa sua mancanza, ha reagito abbandonando definitivamente la scuola.

Holden abbandona Amici 23

Gli allievi di Amici 23 si stanno preparando per il serale del talent show che andrà in onda sabato 23 marzo. Se siete curiosi di sapere cosa è successo durante la registrazione, potete leggere le anticipazioni della prima puntata che contengono spoiler sugli allievi eliminati e quelli che andranno al ballottaggio.

Amici 23, Holden sbotta con Rudy Zerbi: "Non sto bene qua, cacciatemi" e lascia la stanza

Petit e Holden stavano provando per un duetto, quindi quando Holden ha saltato la lezione, Rudy Zerbi lo ha convocato per capire cosa fosse accaduto. Holden, davanti a Petit, Marisol e Dustin, gli altri membri del team capitanato da Alessandra Celentano e lo stesso Zerbi, ha spiegato con toni accesi che non stava bene.

"Sono in una condizione molto difficile - ha detto Holden - Ho chiesto al mio psicologo di vederci prima, ma non è stato possibile". I modi accesi di Holden hanno irritato Rudy Zerbi, che gli ha chiesto di calmarsi.

A quel punto il cantante ha avuto una crisi e ha lasciato la stanza pronunciando delle parole offensive: "Andate a fan.ulo Tutti. Siete delle mer.e", ha detto. Subito dopo è andato nella casetta, ha fatto le valigie ed è uscito dalla scuola.

La decisione di tornare

Dopo qualche giorno, Holden è tornato sui suoi passi ed è rientrato nella scuola. Ha voluto chiarire prima con i suoi compagni di squadra. "Diciamo che rispetto alla discussione con Rudy c'è poco da dire, sapete bene come è andata".

"Forse alcuni se ne erano accorti di questo mio stato di inquietudine, magari è stata più una sorpresa per Zerbi - ha spiegato -Oltre al lavoro che c'era da fare qui in questi sette mesi ho dovuto lavorare su me stesso. Voglio rientrare anche per non abbandonare la squadra, devo provarci, anche per non buttare questi mesi passati qua a lavorare".

La risposta di Celentano e Zerbi

Successivamente, Holden ha avuto un confronto anche con Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, chiedendo scusa e spiegando il suo stato emotivo.

"Quella maglia ce l'hai già, te la sei sudata - ha risposto Alessandra Celentano - Ora siamo in una fase diversa dove noi vi dobbiamo traghettare dalla scuola al professionismo. Ora a giudicarvi non siamo noi ma i giurati esterni. Non vi accompagniamo ma tu la maglia l'hai già guadagnata". Zerbi ha aggiunto "Se non fossimo stati al serale ti avrei mandato a casa. In questa fase tocca ai giudici eliminarti, non a me".

Holden è stato riammesso nella scuola, non tutti gli allievi hanno accolto la notizia con entusiasmo. Mida, ad esempio, ha sottolineato il trattamento diverso riservato ad Ayle. "Non mi sembra giusto, ti dico la verità", ha detto il cantante. Quando Anna Pettinelli decise di far rientrare Ayle, quasi tutti gli allievi votarono contro la decisione della speaker radiofonica.