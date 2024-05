Amici 23, Holden e Sarah a Verissimo smentiscono il flirt ma un dettaglio fa esultare i fan

Questo fine settimana Verissimo ospita tutti i protagonisti della finale di Amici 23 andata in onda sabato 18 maggio. Da Silvia Toffanin ci saranno Marisol, Petit, Mida, Dustin, Holden e la vincitrice Sarah Toscano. Le anticipazioni alle interviste ai protagonisti del talent hanno riservato alcune sorprese, come riportano le anticipazioni di SuperGuidaTv.

L'ultima edizione del programma di Maria De Filippi ha regalato tantissime emozioni ai fan che hanno seguito il percorso dei loro allievi preferiti. Nella casetta della scuola sono nate anche delle relazioni, come quella tra Mida e Martina, finita alla vigilia del serale. Ayle e Lucia Ferrari, invece, hanno iniziato a frequentarsi dopo l'uscita dal programma, ma anche la loro 'amicizia speciale' sembra arrivata al capolinea.

Anticipazioni dell' Intervista: Rivelazioni e sorprese

Un discorso a parte merita il rapporto tra Sarah e Holden, tra la vincitrice di Amici 23 e il cantante di Rudy Zerbi è nata una bella amicizia, ma sono tanti a credere che tra loro ci sia un legame che vada oltre la simpatia e la stima professionale dimostrate in questi mesi.

Oggi è uscito l'EP di Holden

Holden a Verissimo, come riporta SuperGuidaTv, ha parlato del tour estivo che accompagna l'uscita di JOSEPH, disponibile da oggi che contiene due singoli già, certificati Disco d'Oro: "Dimmi che non è un addio" e "Nuvola", oltre a "Non siamo più noi due" feat. Gaia, e "Ossidiana". Durante l'intervista, il cantante ha smentito qualsiasi flirt con altre compagne d'avventura, compreso quello con Sarah Toscano, sottolineando che tra loro, comunque, c'è una grande amicizia.

Sarah alza la coppa dopo la vittoria a Amici 23

Silvia Toffanin non si è arresa, e ha chiesto come mai tra i ringraziamenti nel suo disco figurasse anche la vincitrice di Amici, il cantante ha scritto: "Grazie Per il supporto e l'ispirazione a George R.R. Martin, Christopher Nolan e Sarah Toscano". Sembra che Holden non abbia saputo rispondere a questa domanda, ovvero sia rimasto un attimo spiazzato e abbia detto che lo ha fatto perché vuole molto bene a Sarah.

Oggi i fan della coppia hanno ricevuto una graditissima sorpresa ascoltando l'EP di Holden, hanno scoperto che al brano Ossidania ha collaborato anche Sarah Toscano. La sua voce è stata riconosciuta perfettamente dai beniamini della coppia che da stamattina stanno commentando l'inaspettato feauturing con la frase "Fuori è buio come l'ossidiana", cantata dalla vincitrice di Amici nel brano contenuto in JOSEPH.