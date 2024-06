Greta Rossetti: "Con Sergio nessuna convivenza" e poi fa un commento su Mirko Brunettti

Greta Rossetti è entrata nella casa del Grande Fratello per dar vita a uno dei triangoli amorosi tanto cari ad Alfonso Signorini. Sotto le telecamere del loft di Cinecittà c'erano anche il suo fidanzato di allora, Mirko Brunetti, e Perla Vatiero, ex compagna del ragazzo. Oggi, con i suoi follower ha parlato della sua nuova relazione con Sergio Rossetti, facendo qualche riferimento al passato.

Il nuovo inizio di Greta durante il Grande Fratello

Il legame tra Mirko e l'ex tentatrice si è interrotto mentre il reality show di Canale 5 era ancora in corso. Lei ha capito che Mirko, conosciuto a Temptation Island, era ancora legato a Perla Vatiero, la sua fidanzata storica. Una volta terminata la relazione con l'imprenditore reatino, Greta ha iniziato ad avvicinarsi a Sergio.

Ai suoi follower, l'ex gieffina ha confermato che dal momento in cui si è sentita "più libera di cuore e di testa", capendo che finalmente era arrivato il momento di guardarsi intorno. Il cambio di mentalità è arrivato in un pomeriggio qualsiasi dei più dei cento passati all'interno della Casa. "Mi sono detta che anche io mi merito di essere felice. Quindi ho chiuso tutti i mostri che avevo". Per Sergio, invece, sembra che sia stato un colpo di fulmine, ha spiegato la Rossetti.

Greta e Sergio a Verissimo

All'inizio, sembrava che Greta fosse indecisa tra Vittorio e Sergio, i due non si sono salutati al compleanno di Letizia, poi ha scelto l'imprenditore di Latina. "Se gli chiedo cosa ha pensato di me quando mi ha vista per la prima volta, risponde con cose che non c'entrano niente. Mi dice che ha pensato di volermi conoscere a fondo".

"Nessuna fretta per la convivenza"

Per il momento non si parla ancora di abitare sotto lo stesso tetto, Greta, ha chi lo ha chiesto, ha risposto invitando alla calma. "Ci conosciamo solo da qualche mese e non abbiamo intenzione di bruciare le tappe. Abbiamo già vissuto insieme durante il Grande Fratello, non credo a chi va a convivere dopo pochi giorni. Secondo me è necessario costruire delle basi, solo così è possibile sopportarsi e supportarsi a vicenda"

Greta e Sergio si sono scambiati il primo bacio dopo le due di notte. Quest'anno, per la prima volta, le telecamere del programma si spegnevano proprio alle 2:00. La Rossetti ha aggiunto che si era ripromessa di non baciarlo nella Casa. "Perché avrei voluto conoscerlo prima fuori per paura di sbagliare nuovamente uscendo dal programma, non volevo fare di nuovo questo errore", ha spiegato riferendosi alla storia con Mirko Brunetti. Dopo Temptation Island, Greta e Mirko partirono a mille, con un tatuaggio di coppia e le presentazioni in famiglia, ma tutto si sgonfiò in breve tempo. Il bacio con Sergio, comunque, Greta oggi lo definisce: "l'errore più bello che mi è capitato di fare".