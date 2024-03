Amici 23, Gaia si avvicina a Mida: 'Dimmi se provi qualcosa per me perché non riesco a starti lontana'

Puntata dedicata a Gaia e Mida quella andata in onda oggi ad Amici 23, una delle coppie più amate del talent show che avevano spezzato il cuore ai loro fan la scorsa settimana, quando alla vigilia del serale avevano deciso di lasciarsi. Oggi Gaia ha fatto il primo passo, scopriamo come è andata.

Amici 23: Gaia tenta di riavvicinarsi a Mida

Gaia De Martino ha chiesto a Mida di poter parlare da soli, poi lo ha abbracciato chiedendogli se gli era mancata. "Non voglio parlare di niente", gli ha detto la ballerina, cercando di rassicurarlo dopo aver notato la sua rigidità.

Il cantante ha ammesso che anche lui ha sentito la mancanza della ragazza. "Dai non usare il cervello, per favore, te ne penti. Perché fai ragionare la testa? ", lo ha spronato Gaia, ma Mida le ha risposto con un "Basta" che comunque non ha fermato la giovane ballerina.

"Ok, sto esagerando, scusami. Dimmi ora 'non provo un caz.o per te', lo accetto, ti giuro. Però se anche tu provi qualcosa, io non posso, capito? Non è da me. Io sento che noi proviamo qualcosa, non posso fare a meno di questo", ha affermato Gaia.

"So che sono pesante, che ti sto dando fastidio - ha aggiunto - Ma non riesco a lasciarti andare, mi hai aiutato a superare troppe cose senza saperlo. Io non posso, mi dispiace. I tuoi occhi mi servono durante le giornate. Ho bisogno troppo dei tuoi occhi".

Ad Amici 23 Mida ha rotto con Gaia

Nonostante questa dichiarazione d'amore, il cuore di Mida non si è sciolto, deciso a non dare una seconda possibilità alla sua storia d'amore con la ballerina partenopea.

Mida: "Ora basta"

"Ci facciamo del male, ora basta. Dobbiamo metabolizzarlo, non voglio farti del male, non è giusto". "Non so più cosa dirti", è riuscita a ribattere tra le lacrime Gaia prima di allontanarsi ed andare a piangere nella sua stanza confortata da Marisol.

Più tardi ha spiegato a Sofia i motivi della rottura: "Mida mi ha detto che è molto focalizzato su di lui e non vuole altre distrazioni quindi non mi darebbe le giuste attenzioni".

Mida, vincitore del disco d'oro con il brano Rossofuoco, è stato avvicinato da Lil Jolie che gli ha chiesto "Con Gaia quindi basta?": Il cantante di Lorella Cuccarini ha risposto con un monosillabo "Sì".