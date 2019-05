Da L'Amica Geniale a Killing Eve, ecco il maggio di Tim Vision!

Tanti nuovi film e serie tv in streaming a maggio 2019 nel catalogo di Tim Vision: L'Amica Geniale, The Good Fight, Killing Eve e molti altri!

Ci siamo, arriva maggio 2019 e Tim Vision offre una nuova ricca selezione di titoli, tra cinema e tv: spazio a Killing Eve con Sandra Oh, al super successo de L'Amica Geniale, lo spin-off di The Good Wife The Good Fight e molto altro.

Serie TV in esclusiva

Dal 7 maggio Humans torna in esclusiva su TIMVISION con la terza stagione. Remake della serie fantascientifica Real Humans e ambientata nella periferia di Londra in un presente alternativo in cui sono commercializzati degli androidi dalle sembianze umane, Humans racconta una realtà parallela contemporanea in cui tutti sono dotati del Synth, un dispositivo androide molto sviluppato e ideato con lo scopo di diventare un domestico che svolga i lavori più umili. Anita (Gemma Chan), il Synth della famiglia Hawkins, dimostrerà ben presto di avere delle capacità superiori alla media, quasi "umane". Coniugando gli elementi del thriller con quelli della fantascienza, Humans ha saputo conquistare il pubblico anglosassone arrivando a trattare temi importanti come la lotta di classe, il razzismo, il rapporto uomo-macchina e le avveniristiche frontiere dell'intelligenza artificiale. Disponibili su TIMVISION anche la prima e la seconda stagione.

Christine Baranski in The Good Fight

Dal 15 maggio The Good Fight torna con la terza stagione in esclusiva su TIMVISION: l'amato spin-off della pluripremiata serie tv cult The Good Wife, con Christine Baranski (già vincitrice di un Emmy, due Tony Awards e tre SAG) assoluta protagonista nei panni di Diane Lockhart. Un anno dopo il finale di The Good Wife, un'enorme truffa finanziaria distrugge la reputazione della giovane avvocatessa Maia e fa scomparire i risparmi della sua mentore, Diane Lockhart. Le due sono costrette ad abbandonare Lockhart, Decker, Gussman, Lee, Lyman, Gilbert-Lurie, Kagan, Tannebaum, & Associati e si uniscono a Lucca Quinn in uno degli eminenti studi legali di Chicago. La serie è scritta da Robert King e Michelle King e diretta da Brooke Kennedy e tra gli executive producer figurano, Robert King, Michelle King, Ridley Scott, Brooke Kennedy, David W. Zucker e Liz Glotzer. Disponibili anche la prima e la seconda stagione

Cinema

Dal 30 aprile arriva su TimVision Il GGG - Il Grande Gigante Gentile, film del 2016 diretto e prodotto da Steven Spielberg, tratto dal romanzo di Roald Dahl. Il film è interpretato da Ruby Barnhill, Mark Rylance, Penelope Wilton e Bill Hader. Dal 26 maggio è tempo di La La Land, il film del 2016 scritto e diretto da Damien Chazelle, vincitore di 6 premi Oscar: il film racconta la storia d'amore tra un musicista jazz e un'aspirante attrice, interpretati da Ryan Gosling e Emma Stone, realizzato come un musical contemporaneo che omaggia i classici film musicali prodotti tra gli anni cinquanta e sessanta.

Serie TV

Dopo aver ricevuto numerosi premi internazionali dall'8 aprile, in contemporanea con gli Stati Uniti, ritorna in esclusiva per l'Italia su TIMVISION la seconda stagione di Killing Eve, la serie evento apprezzata dalla critica e dal pubblico di tutto il mondo. Eve Polastri (Sandra Oh) è un'agente dell'MI5 esperta di donne assassine che si imbatte nella sociopatica killer Villanelle (Jodie Comer) alla quale diviene lentamente, morbosamente affezionata. Per Killing Eve Sandra Oh è stata premiata con il Golden Globe e il Critics' Choice Award 2019 come miglior attrice in una serie drammatica.

Skam Italia, teen drama in esclusiva su TIMVISION, definita dalla stampa nazionale e internazionale come una delle serie italiane più belle e innovative. Prodotta da TIMVISION Production con Cross Productions, al centro della nuova stagione - composta da 11 episodi - ci sarà la difficile ed emozionante relazione tra Eleonora (Benedetta Gargari) ed Edoardo (Giancarlo Commare). Nel corso delle puntate si sfioreranno anche argomenti come i disturbi alimentari, il sexting e la violenza giovanile.

L'amica geniale: Elisa De Genio con Ludovica Nasti

L'amica geniale, la serie tratta dal best seller di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo, è disponibile in versione integrale. Quando l'amica più importante della sua vita sembra essere scomparsa senza lasciar traccia, Elena Greco, una donna anziana che vive in una casa piena di libri, accende il computer e inizia a scrivere la storia sua e di Lila, la storia di un'amicizia nata sui banchi di scuola negli anni 50. Ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante, inizia così un racconto che copre oltre sessant'anni di vita e che tenta di svelare il mistero di Lila, l'amica geniale di Elena, la sua migliore amica, la sua peggiore nemica.

L'amica geniale, il cast a Venezia: "Elena Ferrante? Una sorvegliante, ci seguiva via mail"

The First, una serie in otto episodi in Italia in esclusiva su TIMVISION, è creata dallo showrunner di House of Cards, Beau Willimon che vede protagonista il due volte premio Oscar Sean Penn. Ambientato nel 2030, lo show racconta la preparazione di un team di astronauti alla prima missione su Marte guidata dal capitano Tom Hagerty. The First intreccia i conflitti umani con il contesto fantascientifico, immagina la prima missione umana su Marte e racconta il viaggio interiore dei protagonisti per affrontare i propri demoni e andare avanti nella propria vita.

Locandina di Mary Kills People

Mary Kills People arriva su Tim Vision in esclusiva per l'Italia con la prima e la seconda stagione. La serie Tv con Richard Short, Jay Ryan e Caroline Dhavernas nei panni della dottoressa Mary Harris, una mamma single divorziata con due figli che lavora in un pronto soccorso e nel tempo libero veste i panni dell'angelo della morte. Per compassione o per necessità economiche Mary aiuta illegalmente i malati terminali a porre fine alla loro vita con un cocktail di champagne e Pentobarbital: un ultimo drink al posto di una sterile iniezione. Girata in Ontario, la serie è ambientata in una località non specificata dove il suicidio assistito è illegale. Nella seconda stagione l'ingresso di una donna misteriosa, Olivia Bloom e il coinvolgimento imprevisto di Ben Wesley, l'agente sotto copertura già protagonista della prima stagione, mettono in pericolo la sfera privata e professionale di Mary, che sempre di più sopraffatta dalla sua attività illegale rischierà di perdere il lavoro e di vedere la sua famiglia distrutta, ritrovandosi di fronte a un bivio.

Su TIMVISION Get Shorty arriva con la prima stagione della serie ispirata all'omonimo romanzo di Elmore Leonard e al film, da cui riprende mood e ambientazione. Per far colpo sulla figlia, un sicario cerca di reinventarsi filmmaker a Hollywood, sostenuto in modalità sgangherata da una sceneggiatura trafugata, un produttore riluttante e in crisi, e la sua gang che reclama profitti dall'operazione. Nel cast la Felicity Huffman di Desperate Housewives.

Siren: Eline Powell nell'episodio Interview with a Mermaid

Siren - la prima stagione della serie televisiva creata da Eric Wald e Dean White e prodotta da Freeform - è in esclusiva su TIMVISION e racconta la storia di una sirena che sbarca sulla terraferma per ritrovare la sorella rapita. La cittadina costiera di Bristol Cove, conosciuta per la leggenda secondo la quale è stata casa delle sirene, viene sconvolta quando una misteriosa giovane donna, Ryn (Eline Powell), compare e inizia a creare scompiglio per trovare sua sorella, Donna, che è stata rapita dall'esercito locale. I biologi marini Ben e Maddie scoprono che Ryn e la sorella in realtà sono sirene, e lavorano quindi insieme per capire chi e cosa ha portato questi primordiali cacciatori delle acque profonde sulla terra.

Intrattenimento

La grande arte arriva su TIMVISION: in esclusiva due titoli che hanno scalato le classifiche cinematografiche del Box Office, incantando critica e pubblico.

In Klimt & Schiele. Eros e Psiche lo spettatore si trova nella Vienna dell'epoca d'oro di Klimt e Schiele attraverso le opere dell'Albertina, del Belvedere, del Kunsthistorisches, del Leopold, del Freud e del Wien Museum in occasione delle celebrazioni per la Secessione viennese dello scorso anno. Il film, con la partecipazione straordinaria di Lorenzo Richelmy, racconta gli artisti della Secessione viennese, la scuola che dalla fine dell'ottocento aveva rivoluzionato i canoni artistici e dell'accademia.

Le ninfee di Monet. Un incantesimo di acqua e di luce è il film dedicato al padre dell'Impressionismo e alla sua ossessione per le ninfee. Vede la partecipazione straordinaria dell'attrice Elisa Lasowski, della fotografa Sanne De Wilde, della giardiniera della Fondation Monet a Giverny, Claire Hélène Marron, con la supervisione scientifica di Ross King, autore de Il mistero delle ninfee. Monet e la rivoluzione della pittura moderna. Il film evento guida il pubblico nella città di Parigi, tra il Musée Marmottan, il Musée de l'Orangerie e il Musée D'Orsay, a Giverny con la Fondation Monet, la casa e il giardino dell'artista, tra i magnifici panorami di Étretat, da le Havre nel primo periodo creativo, a Parigi fino a Giverny e alla Grand Décoration. Foto La grande arte

Su TIMVISION, This is Maneskin, il docu-film che racconta la storia della band romana che ha conquistato il pubblico italiano. E' la storia di quattro ragazzi romani, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, che si sono conosciuti sui banchi di scuola e hanno intrapreso insieme il viaggio verso il successo. Un film a quattro voci e otto mani in cui i musicisti si mostrano come non li abbiamo mai visti, per raccontare in un periodo cruciale della loro ancora breve carriera, la genesi del primo disco d'inediti. La personalità dei ragazzi verrà mostrata attraverso immagini inedite, tra esperienze, sogni, conflitti e la irrefrenabile voglia di lasciare un segno attraverso la musica.

Calcutta - Tutti in piedi: su TIMVISION in esclusiva il racconto emozionante del live del primo artista indipendente a esibirsi lo scorso 6 agosto 2018 sul prestigioso palco dell'Arena di Verona, realizzato da Bomba Dischi e Lucky Red. Calcutta riempie l'Arena di Verona con un sold out annunciato mesi prima. La serata che ha emozionato 13.000 persone diventa un film per tutti quelli che avrebbero voluto esserci. Si tratta del primo live in assoluto in un luogo "sacro" della musica internazionale per un artista indipendente. La regia di Giorgio Testi ci riporta alle emozioni di quella serata e ci restituisce il calore del pubblico.