Alyson Hannigan “ha dato di matto” per il riferimento di Taylor Swift ad American Pie

In una delle canzoni del suo ultimo album, Taylor Swift cita uno dei primi film in cui ha recitato la star di How I Met Your Mother Alyson Hannigan.

Le celebrità - sono proprio come noi! Alyson Hannigan è rimasta sveglia per ascoltare l'ultimo album di Taylor Swift, The Tortured Poets Department, quando è stato pubblicato il 19 aprile. Ha persino chiesto ai suoi figli di non disturbarla per poterlo ascoltare senza interruzioni.

Dopo aver ascoltato il primo album, ha spiegato a Vulture di essere andata a dormire e di essersi svegliata la mattina dopo per scoprire che la Swift aveva pubblicato un secondo album, The Anthology, che contiene So High School. Il brano è uno dei pochi presenti in The Tortured Poets Department che sembra parlare della sua relazione con il tight end dei Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Il post-coro della canzone fa riferimento ad American Pie, uno dei primi ruoli importanti della Hannigan. Il testo recita: "Sto guardando American Pie con te il sabato sera / I tuoi amici sono in giro, quindi fai silenzio / Sto cercando di soffocare i miei sospiri / Perché mi sento così liceale ogni volta che ti guardo / Ma guardati / Ah-ah-ah-ah-ah-ah".

Alyson Hannigan, la fan più sfegatata di Taylor Swift

"Ho iniziato ad ascoltare l'Anthology e quando sono arrivata a So High School ho pensato: 'Cosa? Ho pensato che forse stavo ancora dormendo e me lo stavo immaginando", ha raccontato la star di How I Met Your Mother a proposito del testo che fa riferimento al film. "Ma quando l'ho sentito, ho dato di matto. Ho svegliato tutta la mia famiglia che sembrava meno entusiasta di quanto avrei voluto. Poi ho chiamato un'amica e abbiamo dato di matto insieme. Ero così felice. In pratica, ero all'appuntamento con Travis e Taylor".

Jason Biggs e Alyson Hannigan in una scena di American Pie

Più avanti nella conversazione, la Hannigan ha riflettuto sul video che ha girato con il suo partner di Ballando con le stelle, Sasha Farber, sulle note della Swift. Ha spiegato che lui l'ha postato sul suo feed e che alla cantante è piaciuto, e lei non ha potuto fare a meno di pensare: "Perché non era sul mio feed?".

Ha anche fatto notare che non si è mai soffermata a pensare se Kelce e la Swift abbiano o meno guardato American Pie, ma non è rimasta del tutto sorpresa dal fatto che l'abbiano fatto. "Devo dire che negli ultimi 25 anni la gente mi chiede: 'Per cosa vieni riconosciuta di più?'. E io rispondo sempre che dipende da dove mi trovo", ha concluso Hannigan. "Se fossi a una partita di football, sarebbe sicuramente American Pie. Quindi non è così difficile pensare che Travis l'abbia visto".